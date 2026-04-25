Kvalitets- och lageroperatör till Tetra Pak i Fjällbacka
Adecco Sweden AB / Teknikjobb / Sotenäs Visa alla teknikjobb i Sotenäs
2026-04-25
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Sotenäs
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Vi söker en kvalitets- och lageroperatör
Vill du ta dig an en varierad roll där du får kombinera logistik, kvalitet och förbättringsarbete? Nu söker vi en engagerad medarbetare till Tetra Pak i Fjällbacka med start omgående.
I denna roll blir du en viktig del av verksamheten där du arbetar både inom Quality & WCM samt Planning & Logistics. Här får du en bred tjänst där du varvar praktiskt arbete i produktion och lager med kvalitetskontroller och arbete i labbmiljö. Tjänsten är förlagd på dagtid. Publiceringsdatum2026-04-25Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare i denna roll kommer du bland annat att arbeta med:
Kvalitetskontroller och kalibreringar
Säkerställa att arbetet sker enligt gällande regler och certifieringar (ex. BRCGS, FDA, ISO)
Truckkörning - godsmottagning, intern materialhantering och utlastning
Systemadministration kopplat till godsmottagning, skeppning och lagerrörelser
Inventering
Delta i och bidra till förbättringsarbete (WCM), både självständigt och i team Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från produktion och/eller logistik
Erfarenhet av truckkörning
God förståelse för lagerhantering och materialflöden
Erfarenhet av kvalitetsarbete är meriterande
Vana av att arbeta i affärssystem, gärna SAP eller liknande
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God datorvana Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du:
Är samarbetsvillig och trivs med att arbeta i team
Har ett öga för kvalitet och noggrannhet
Är lösningsorienterad och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter
Tar ansvar och driver ditt arbete framåt
Har en positiv inställning till förändrings- och förbättringsarbete
Vi erbjuder
En varierad och utvecklande roll i en internationell verksamhet med möjlighet att arbeta brett inom både logistik och kvalitet. Du kommer jobba på en arbetsplats med stort fokus på förbättringsarbete och utveckling.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Ida Hansson via ida.hansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Storgatan 50 (visa karta
)
461 30 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Adecco Kontakt
Business Manager
Ida Hansson ida.hansson@adecco.se Jobbnummer
9875866