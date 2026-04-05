Kvalificerad kontaktperson
E&M - Vision AB / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2026-04-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E&M - Vision AB i Göteborg
, Vårgårda
eller i hela Sverige
E&M Vison AB driver stödboende och träningslägenheter för vuxna i Västra Götaland. Vår målgrupp inkluderar bland annat personer som möter utmaningar i att etablera en tillfredsställande livsstil på grund av missbruksproblem, psykisk ohälsa, psykosociala svårigheter, normbrytande beteenden och hemlöshet. Vi strävar efter att erbjuda stöd och resurser för att främja välbefinnande och självständighet hos våra klienter.
Vi söker nu en kvalificerad kontaktperson till vårt stödboende för vuxna - en viktig roll för dig som vill göra verklig skillnad i människors vardag och utveckling.
Som kvalificerad kontaktperson hos oss arbetar du nära våra klienter och har ett självständigt ansvar för att planera, genomföra och följa upp individuella stödinsatser. Du blir en central trygghetspunkt i deras vardag och stöttar dem i att nå sina mål inom områden som boende, hälsa och sysselsättning. Genom ett motiverande och professionellt förhållningssätt bidrar du till att stärka klienternas självständighet och livskvalitet.
I rollen ingår att ha regelbunden kontakt med klienter samt att samverka med externa aktörer såsom socialtjänst, vård och andra samarbetspartners. Du arbetar strukturerat utifrån genomförandeplaner och ansvarar för att dokumentation sker korrekt och rättssäkert enligt gällande lagstiftning och rutiner. Du är en del av ett engagerat team där ni tillsammans skapar en trygg, stabil och utvecklande miljö för både klienter och kollegor.
Tjänsten är en deltidsanställning på cirka 50-60 %, främst förlagd till eftermiddagar, kvällar och helger. Möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad finns över tid. Telefonberedskap ingår enligt schema.
Vi söker dig som har minst tvåårig eftergymnasial utbildning inom socialt arbete eller motsvarande, samt dokumenterad erfarenhet av arbete med målgruppen, vilket är ett krav för tjänsten. Du är trygg i din yrkesroll, van att arbeta självständigt och har en god förmåga att skapa professionella relationer. Som person är du strukturerad, flexibel och lösningsfokuserad, med ett genuint engagemang för människor.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en meningsfull verksamhet där du varje dag bidrar till förändring - på riktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
E-post: louise@emvision.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Kvalificerad kontaktperson". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare E&M - Vision AB
(org.nr 559458-2248) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
E&M Vision AB
9838034