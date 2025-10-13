Kvalificerad kontaktperson
2025-10-13
E&M Vison AB driver stödboende och träningslägenheter för vuxna i Västra Götaland. Vår målgrupp inkluderar bland annat personer som möter utmaningar i att etablera en tillfredsställande livsstil på grund av missbruksproblem, psykisk ohälsa, psykosociala svårigheter, normbrytande beteenden och hemlöshet. Vi strävar efter att erbjuda stöd och resurser för att främja välbefinnande och självständighet hos våra klienter.
Vi söker nu en självgående och flexibel kontaktperson med engagemang och positiv framtoning till klienter boende i Göteborg.
Vi ser att du har relevant eftergymnasial utbildning inom socialt arbete om minst två år. Arbetslivserfarenhet från liknande uppdrag är ett krav.
Arbetsuppgifter: Som kontaktperson finns du till hands för att vägleda och utgöra en trygghet genom individuellt stöd i vardagen. Du kommer vara kontaktperson åt ett antal klienter som du träffar regelbundet. Stödet kan exempelvis bestå utav transporter, stöd i myndighetskontakter, stöd vid läkarbesök, identifiera sysselsättning såsom praktik eller arbete samt främja en bra hälsa genom gemensam träning. Stödet innefattar även att ge individerna som bor i våra lägenheter en ökad tilltro till den egna förmågan och ökad självständighet.
Arbetet innefattar även administrativa arbetsuppgifter såsom social dokumentation och upprättande av genomförandeplaner/månadsrapporter.
Observera att tjänsten som utannonseras är en vid behov/timanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: kontakt@emvision.se Arbetsgivarens referens
