Kvalificerad handläggare, vikariat
2026-02-23
Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Anställningen är placerad på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet med placeringsort i Malmö.
Som kvalificerad handläggare möter du en händelserik vardag med varierande arbetsuppgifter. Du arbetar självständigt men också tillsammans i grupp för att få det administrativa arbetet att fungera. Service är en stor del i ditt vardagliga arbete, både internt och externt.
Arbetsuppgifter i den här rollen är bl.a. att:
ge åklagare administrativt stöd, t.ex. arbete i brottsmålsdiariet, hantera arkivering och utföra allmänna kontorsuppgifter
kontrollera, bedöma och registrera inkomna ärenden
vara kontakten utåt i många sammanhang och därmed ge god service till både allmänheten och till andra myndigheter - främst via telefon och e-post
utföra arbetsuppgifter som fördelas från administrativ chef
bereda ärenden
ta särskilt stort ansvar för kammarens administrativa verksamhet
handleda och vara samtalspartner för kollegor
kommunicera muntligt och skriftligt på engelska.
Diarieföring och arkivering sker elektroniskt i vårt it-system.
Vardagen är händelsestyrd och det kan snabbt inkomma brådskande ärenden som gör att du behöver ta snabba beslut och kunna göra en avvägning av vad som är brådskande eller inte.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker dig som
har gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
har skicklighet som motsvarar flera års väl vitsordat arbete med administrativa uppgifter som Åklagarmyndigheten bedömer som relevant
har erfarenhet av arbete i it-miljö och med digitala verktyg inom administration, telefoni, möten m.m.
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Du ska även
vara noggrann, strukturerad och följa de förhållningsregler och rutiner som finns
vara självständig och ansvarstagande
vara stresstålig då arbetsbelastningen vid vissa tillfällen kan vara hög
vara stabil och ha god självkännedom
ha lätt för att samarbeta och ha ett öppet förhållningssätt gentemot din omgivning
vara serviceinriktad
ha god kommunikationsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande med
erfarenhet av arbete inom rättsväsendet
eftergymnasial utbildning t.ex. inom ekonomi eller juridik
Om anställningen
Med anledning av arbetsuppgifternas karaktär kommer arbetet i huvudsak att vara förlagt till kontoret.
Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan på svenska.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi över 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Välkommen med din intresseanmälan! Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åklagarmyndigheten
(org.nr 202100-0084), http://www.aklagare.se Kontakt
Andrea Andersson, fackligt ombud Saco-S 010-5625917 Jobbnummer
9756431