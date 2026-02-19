Kust Söker Extrapersonal Till Städteamet
KUST Hotell & Spa har som målsättning att vara ett av de absolut bästa hotellen i norra Sverige. Ett hotell som våra gäster ska längta att komma tillbaka till, gång efter gång. Och vi är fullständigt övertygade om att det är alla våra enastående medarbetare som avgör om vi lyckas eller ej.
Är du redo för ett arbete där varje dag är en möjlighet att skapa minnen och överträffa förväntningar?
På KUST söker vi kollegor som vill vara med och ge våra gäster en unik hotellupplevelse. Du som har förmågan att få människor att känna sig som hemma, även när de är på resande fot. Du som kan förena din unika personlighet i mötet med varje gäst med ett professionellt värdskap.
Hos oss blir du inte bara en del av teamet, du blir en del av en familj där ditt bidrag spelar en avgörande roll. Som en del av KUST-familjen får du inte bara möjligheten att arbeta i en vacker miljö, utan också lära känna underbara kollegor där vi värdesätter mångfald och inkludering. Oavsett om du är nyexaminerad eller erfaren inom branschen, erbjuder vi utbildning, utmaningar och möjligheter till personlig tillväxt.
Ta steget in i en värld av möjligheter hos KUST Hotell & Spa - utforska våra lediga tjänster och ansök idag för att vara med och skriva nästa kapitel av din karriär!
Städpersonal - extra vid behov
Vill du jobba extra i en härlig hotellmiljö med trevliga kollegor och högt tempo?Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Som städpersonal hos oss arbetar du främst med:
Städning av hotellrum
Städning av allmänna ytor
Säkerställande av hög kvalitet och gästnöjdhet
Arbetet sker dagtid, vardagar och helger, beroende på beläggning.
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och pålitlig
Har hög servicekänsla och gillar att arbeta i team
Trivs i ett högt tempo
Har möjlighet att arbeta extra med kort varsel
Tidigare erfarenhet av hotellstäd är meriterande men inget krav - vi lär upp rätt person.
Tjänsten är en timanställning, extra vid behov, och introduktion sker så snart som möjligt. Lön och villkor enligt kollektivavtalet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut - så varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kust Hotell & Spa i Piteå AB
(org.nr 559020-5851) Jobbnummer
9751267