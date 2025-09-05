Kursföreläsare inom IT och digital utveckling!
Academic Work Sweden AB / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2025-09-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi erbjuder nu dig ett spännande uppdrag som utbildare inom IT på Sveriges yrkeshögskolor. Är du kanske nyexaminerad eller har några år på nacken och vill sprida din kunskap vidare? Nu har du chansen!
OM TJÄNSTEN
Vår kund tillhandahåller utbildare inom IT till Sveriges yrkeshögskolor. Här får du möjlighet att lära ut de kunskaper du sitter på inom området för IT och digital utveckling.
Du erbjuds
• Ett flexibelt arbete där du får lägga upp förberedelsetiden efter egen preferens
• Möjligheten att dela med dig av dina kunskaper till drivna och nyfikna elever
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
• Förbereda kursmaterial baserat på redan satt kursplan
• Undervisa elever inom IT och digital utveckling.
• Rätta uppgifter och övningar som eleverna gjort
VI SÖKER DIG SOM
• Har ett intresse av att sprida vidare dina kunskaper.
• Har grundläggande kunskap inom flera av följande områden: Molnutveckling med AWS, SecureDevOps, IT-säkerhet, Agil testautomatiserare, CMS, Arkitektur och systemuppbyggnad, Kundförståelse, konsultmässighet och rapportering, Big Data, Data och IT-säkerhet, Introduktion för penetrationstestning.
• Goda kunskaper i svenska, då utbildningarna sker på svenska
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av att lära ut
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114337". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9494528