Personlig assistent till nattjänst sökes till snart 2-årig flicka i Tyresö
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tyresö
2026-06-01
Jag är en flicka som fyller 2 år i juni och bor i Tyresö tillsammans med mina föräldrar och syskon.Nu söker jag dig som vill arbeta som personlig assistent vaken natt hemma hos oss. Jag äter via sond och har andningsövervakning, vilket innebär att du behöver vara vaken, uppmärksam och trygg under hela arbetspasset. Arbetet sker i vårt hem och du följer tydliga rutiner och instruktioner. Det finns utsedda arbetsledare som introducerar dig och leder assistansen.Jag söker dig som:
Är icke‐rökare
Har goda kunskaper i svenska, i tal
Har erfarenhet av barn och/eller personlig assistans
Har kunskap i AKK eller är villig att lära dig (absolut krav)
Är flexibel och barnkär
Har god fysik (orka leka, gå i trappor med utrustning och vara aktiv vid behov)
Är positiv och energisk, men också lugn och trygg
Arbetstid:
3-4 pass/vecka mellan kl: 23.00-08.00
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
