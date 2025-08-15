Kurator till våld i nära team
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Kuratorjobb / Kungälv Visa alla kuratorjobb i Kungälv
2025-08-15
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd i Kungälv
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-08-15Beskrivning
Vill du göra verklig skillnad i människors liv?
Vi söker en engagerad och trygg kurator till vårt våld i nära-team.
Teamet är placerat under Mottagningsenheten, där även Gemensam mottagning, Brottsförebyggande teamet samt Förebyggande & Främjande teamet ingår.
Tjänsten kombinerar direkt stöd till både våldsutsatta och våldsutövare med strategiska utvecklingsuppdrag, utbildningsinsatser och metodutveckling i linje med den nya socialtjänstlagen.
Vårt team är kunskapsbärande - vi arbetar både med direkta insatser för individen och med att sprida kunskap, utbilda och inspirera andra professionella aktörer, internt och externt, för att långsiktigt förebygga våld i nära relationer.Dina arbetsuppgifter
Som kurator i Våld i nära-teamet arbetar du både med direkta insatser för individer och med strategiskt utvecklingsarbete. Du ger individuellt stöd och behandling till personer som utsatts för våld i nära relationer, och möter även personer som utsatt närstående för våld för att erbjuda förändringsinriktat stöd. I uppdraget ingår att genomföra FREDA-farlighetsbedömningar och FREDA-beskrivningar samt att vara ett professionellt stöd inför och under rättsprocesser. Du sammankallar och leder samverkansmöten med andra professionella aktörer och arbetar strategiskt med att utveckla nya arbetssätt och rutiner i enlighet med den nya socialtjänstlagen. Rollen omfattar också att hålla utbildningar och föreläsningar om våld i nära relationer, både internt och externt, samt att delta i gruppverksamhet och handleda andra yrkesverksamma inom området. Viss myndighetsutövning ingår i tjänsten, vilket innebär att du arbetar utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer.Kvalifikationer
Har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning.
Har erfarenhet av arbete med våldsutsatta och gärna även med våldsutövare.
Har god kunskap om lagstiftning och riktlinjer inom området våld i nära relationer.
Är trygg i att möta människor i kris och kan arbeta utifrån ett icke-dömande förhållningssätt.
Har erfarenhet av samverkan över verksamhets- och myndighetsgränser.
Har intresse för utbildning, metodutveckling och strategiskt arbete.
Erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/399". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Marielle Kihlman 0303-239403 Jobbnummer
9460637