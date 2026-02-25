Kurator till Laro i Kristianstad
2026-02-25
Gör skillnad. Varje dag.
Tycker du att det är viktigt med patientinflytande och ser patienter som aktiva individer delaktiga i sin egen tillfrisknandeprocess? Det gör vi! Vi söker nu en kurator till vår mottagning som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Laro (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende) syftar till att förebygga återfall, förbättra social funktion samt minska medicinska komplikationer, smittspridning och dödlighet. Behandlingen är individuellt anpassad och ges med utgångspunkt i patientens behov och med respekt för patientens självbestämmande och integritet.
Vuxenpsykiatrimottagningen Laro i Kristianstad arbetar utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och har ett uppdrag som innefattar ett medicinskt helhetsåtagande för patienter med ett långvarigt opioidberoende. Här arbetar vi med medicinsk behandling, samtalsbehandling, koordinering och planering av vård och behandling, psykologisk testning och utredning samt enklare somatiskt omhändertagande relaterat till missbruk, skadligt bruk och beroendeproblematik. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer är behandlingen även tillgänglig för personer med långvarig smärtproblematik. På mottagningen arbetar ett erfaret team bestående av sjuksköterskor, undersköterska, kurator, psykolog, medicinsk sekreterare och specialistläkare. För att optimera vården för patienterna arbetar vi teambaserat och samverkar med andra aktörer så som Socialtjänsten, Försäkringskassan och Kriminalvården.
Verksamhetsområde vuxenpsykiatri Kristianstad har cirka 400 medarbetare som ett stort geografiskt område till trots karaktäriseras av närhet och korta beslutsvägar. Samarbete och samverkan internt i verksamhetsområdet liksom externt gentemot övriga vårdgrannar, kommuner och brukarorganisationer är välfungerande och prioriterade.

Arbetsuppgifter
Som kurator på Laro finns du tillgänglig för de patienter som önskar besöka verksamheten på mottagningens drop in-tid under förmiddagen. Arbetsdagen ger också utrymme för individnära uppföljningar med stort fokus på samverkansarbete/SIP och verksamhetsrelevanta möten. Som kurator ansvarar du för det psykosociala utrednings- och behandlingsarbetet. Patientkontakten sträcker sig ofta över många år och du kommer tillsammans med patienten att arbeta motivationsinriktat kring dennes behov. Tillsammans med patientens fasta vårdkontakt är du den sammanhållande länken mellan interna och externa vårdgivare och andra som finns i nätverket kring patienten. Du kommer, utöver det löpande öppenvårdsarbetet, att ha en betydelsefull roll i den inledande kontakten med personer som önskar söka Laro.
I uppdraget ingår även att bidra med kunskap och erfarenhet för att stärka verksamhetens arbete mot våld i nära relationer, genom att uppmärksamma, förebygga och samverka kring dessa frågor som en del av det psykosociala arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Är du legitimerad hälso- och sjukvårdskurator är detta starkt meriterande. Tillhör du en legitimerad yrkesgrupp är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. För icke legitimationsyrken krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Har du erfarenhet av beroendevård och/eller psykiatri är det meriterande, likaså om du har erfarenhet av återfallspreventivt arbete, motivationsarbete enligt MI och/eller arbetat med skademinimerande insatser tidigare.
Som person är du ödmjuk, hjälpsam och sätter alltid patienten i första hand. Arbetet kräver att du har en personlig mognad. Det är viktigt för oss att du har ett empatiskt bemötande gentemot våra patienter. Med en vilja att medverka i förbättringsarbete och en god samarbetsförmåga bidrar du till ett öppet och glädjefyllt arbetsklimat. I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att ske innan eventuell anställning.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag, i denna rekryteringsprocess tillämpar vi löpande urval. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
