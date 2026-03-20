Kundtjänstmedarbetare
Fler och fler kunder vänder sig till Sellpy och vi utökar kundtjänstteamet med flera svensktalande medarbetare.
Vi söker dig med ett genuint serviceintresse som vill vara med och stötta våra kunder i deras omställning till en cirkulär livsstil.
Sellpys vision är att möjliggöra för alla att leva cirkulärt. Vi ser ett enormt ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde i att se till att prylar kommer till användning igen. Vi söker kollegor som delar denna vision och som är redo att se sitt arbete bidra till en hållbar framtid.
Kundtjänst på Sellpy
Som vår nästa kollega i kundtjänstteamet har du en viktig roll att hjälpa våra kunder på den svenska marknaden. Vi har kunder som både köper och säljer second hand-produkter, och vårt team ansvarar för att stötta dem i båda områdena via chatt, telefon och mail. På Sellpy hanterar vi mängder av unika varor, vilket kommer att ge dig en djupare förståelse för kundtjänst inom framtidens cirkulära handel.
I rollen får du
Skapa kundnöjdhet för köpare och säljare i ett brett spektrum av kundärenden.
Lösa kundärenden via chatt, telefon och/eller mail.
Lära dig om second hand i en miljö med högt tempo och stora volymer av prylar.
Bidra till att förbättra vår tjänst baserat på kunders feedback.
Vara med och utveckla våra processer inom kundtjänst.Publiceringsdatum2026-03-20Kvalifikationer
Ett strukturerat arbetssätt och en dokumenterad förmåga att proaktivt skapa goda kundupplevelser.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, motsvarande modersmålsnivå.
Du behärskar engelska väl i tal och skrift, vilket är språket vi använder internt.
Ett driv att hitta bra lösningar och du tycker det är kul att vara med och utveckla upplevelsen för våra kunder.
Meriterande om du även har
Ytterligare språkkunskaper (finska eller tyska).
Erfarenhet från en roll inom kundtjänst från en liknande miljö som Sellpy.
Erfarenhet av kundtjänst via chatt, telefon och e-post.
Ett intresse för second hand.
Hos oss får du
Vara en del av ett modernt företag som driver omställningen till en hållbar livsstil. Vi erbjuder en arbetsplats där dina insatser är viktiga för att hundratusentals kunder ska välja det cirkulära alternativet när de shoppar.
Jobba med kompetenta kollegor inom både kundtjänst och våra tekniska team på Sellpy.
Förmånliga personalrabatter på både Sellpy och hos H&M-gruppens varumärken (Arket, COS, & Other Stories, Weekday med flera).
Vi erbjuder obegränsad tillgång till en lärplattform för din personliga utveckling.
Plats: Medborgarplatsen, med utrymme för att arbeta hemifrån under vissa bestämda dagar.
Anställningsform: Heltid. Notera att tjänsten inte är lämplig som extrajobb eller sommarjobb då vi söker någon som kan arbeta heltid hos oss.
Start: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Viktig information: Endast kandidater som uppfyller kravet på flytande svenska i tal och skrift kommer att gå vidare i urvalsprocessen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
