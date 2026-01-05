Kundtjänstmedarbetare
2026-01-05
Är du en kommunikativ och lösningsorienterad person som trivs med att hjälpa andra? Vill du arbeta i en prestigelös miljö med trevliga kollegor och möjlighet att påverka både din egen och företagets utveckling? Då kan det här vara jobbet för dig!
Mobelia AB söker nu en kundservicemedarbetare till vårt team i Göteborg. Hos oss får du arbeta med inkommande samtal och administration i en roll där service, struktur och laganda står i centrum. Vi erbjuder fast lön, provision och ett varmt arbetsklimat där din insats verkligen gör skillnad.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad, och tycker om att hjälpa människor
Kommunikativ, med mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Pedagogisk och empatisk, med förmåga att anpassa dig efter kundens behov
Strukturerad, då arbetet kräver en del administration
Meriterande är:
Erfarenhet av kundservice eller försäljning
Tidigare arbete inom telefoni- eller abonnemangsbranschen
Men viktigast av allt är din personlighet och vilja att göra ett bra jobb - vi lär dig gärna resten!
Vad vi erbjuder
Fast månadslön + provision
Ett varmt, tryggt och inkluderande arbetsklimat
En arbetsplats där samarbete och trivsel står i centrum
Om Mobelia AB
Mobelia AB grundades 2009 och har sedan starten haft ett tydligt fokus: att bygga långsiktiga relationer med både kunder, samarbetspartners och medarbetare. Vi finns i dagsläget i Stockholm, Göteborg och Örebro.
Låter det här som rätt steg för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post
E-post: jonathan@telemer.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänstmedarbetare".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556786-6560)
Lilla Bommen 4 B
)
411 04 GÖTEBORG
9669334