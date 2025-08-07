Kundtjänstmedarbetare
HSB Riksförbund Ekonomisk Fören / Receptionistjobb / Sundsvall Visa alla receptionistjobb i Sundsvall
2025-08-07
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HSB Riksförbund Ekonomisk Fören i Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Hudiksvall
, Söderhamn
eller i hela Sverige
HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige. Idag bor över en miljon människor - ensamstående, par och familjer - i HSBs 26 708 hyresrätter och 346 381 bostadsrättslägenheter. HSB erbjuder också Sveriges största bosparande som ger förtur till ett eget hem.
HSB Södra Norrland verkar i Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. Vi servar vi ca 450 bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare med ett heltäckande utbud av förvaltningstjänster. HSB har också ca 2 000 hyreslägenheter i området. Till vår hjälp har vi nästan 250 duktiga medarbetare som nu behöver förstärkning i Sundsvall. Vi söker en person som helhjärtat vill medverka i vår fortsatta positiva utveckling.
Ansvar och arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som kundadministratör inom kundtjänst och dina uppgifter blir i huvudsak att ta emot våra medlemmars och boendes frågor som rör deras boende och medlemskap. Du kommer även att bemanna vår reception. Arbetsuppgifter som kundtjänst utför är bland annat: lägenhetsöverlåtelser, ekonomiska avstämningar, avifrågor, medlemsfrågor, avtalsskrivning för bil- och garageplatser.
Erfarenhet
Du trivs med att arbeta med service och att ha kunden i fokus. Du har erfarenhet av administrativt arbete och är van att hantera datorer. Ekonomikunskaper är meriterande.
Personliga egenskaper
Du är en positiv, självständig och serviceinriktad person som är flexibel och har lätt för att samarbeta. Arbetet kräver att du är strukturerad och noggrann. Vidare har du god kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift. Vi förutsätter att du delar våra värderingar och att ditt agerande gentemot kunder, kollegor och medlemmar utgår ifrån dem.
Vad HSB erbjuder
HSB strävar hela tiden efter att bli bättre, både som organisation och som arbetsplats, och det blir vi när medarbetarna utvecklas. Hos HSB är det du som påverkar din utveckling. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning inom HSB en bra investering i din karriär. Organisationen präglas av kärnvärderingarna Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan och beslutsvägarna är korta, vilket innebär att du ges goda möjligheter att påverka. Du får också stor frihet under ansvar i arbetet och HSB försöker alltid - så långt det är möjligt - att hjälpa dig att skapa balans i tillvaron mellan jobb och fritid. Genom att bidra till organisationens framgång kommer dina insatser att värdesättas. Möjligheterna finns hos HSB.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Urval sker löpande, ansök därför redan idag. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Tjänsten är på heltid, inleds med 6 månaders provanställning och omfattas av I-avtalet mellan arbetsgivarorganisationen Fastigo och Unionen.
Sista ansökningsdag2025-08-31,intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Vill du veta mer?
Kontaktakundtjänstchef , Kristina Ekengrenpå telefon 010-3032319eller e-post kristina.ekengren@hsb.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HSB Riksförbund Ekonomisk Fören
, http://www.hsb.se Arbetsplats
HSB Kontakt
Camilla Bylund camilla.bylund@hsb.se Jobbnummer
9449125