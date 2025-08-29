Kundtjänstmedarbetare - Lund

Btp Sweden AB / Kundservicejobb / Lund
2025-08-29


Är du en serviceinriktad och ansvarstagande person på jakt efter nya utmaningar? Just nu söker vi duktiga och drivna kundtjänstmedarbetare till ett energibolag i Lund med start i September.

Om tjänsten
Vi söker en medarbetare på heltid för rollen som kundtjänstmedarbetare. Här erbjuds en varierad roll där du agerar ansiktet utåt. Du tar emot samtal och mail, besvarar chattmeddelanden och hanterar lättare administrativa uppgifter. Du blir en viktig nyckelspelare för att företaget ska kunna leverera bästa möjliga service framåt.
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som har ett stort intresse för att hjälpa andra, sätter alltid kunden i fokus och anstränger dig för att leverera lösningar.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av kundservice och är bekväm med att arbeta med telefon och mail som ditt främsta arbetsredskap. Vidare tar du stort ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att strukturera och prioritera rätt saker. Du är stresstålig och flexibel i ditt arbetssätt, kan anpassa dig efter olika personer och hjälper gärna till med det som behövs.
meriterande:
tidigare erfarenhet från energibranschen
tidigare erfarenhet av teknisk support

Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb@btp.se. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange referens Kundtjänstmedarbetare - Lund i ditt mail.

Om företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: jobb@btp.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänstmedarbetare - Lund".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Btp Sweden AB (org.nr 556775-5029)
222 19  LUND

Arbetsplats
Boost Technical Power

Kontakt
Jessica Prag
Jessica@btp.se
0722239178

Jobbnummer
9481779

