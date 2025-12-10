Kundsupport sökes till Stena Recycling i Jönköping.
Har du erfarenhet av kundkontakt och service och trivs med att kombinera service, struktur och problemlösning? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Som Kundsupport kommer du att ansvara för att hantera inkommande ärenden via olika kommunikationskanaler, antingen via samtal eller i ärendehanteringssystem Du strävar efter att lösa kundens ärende redan vid första kontakten, men om det inte går, så följer du ärendet från start till slut samt återkopplar löpande till kunden. Du hjälper kunderna att få en god hantering samt arbetar med att utveckla kundens affär genom att erbjuda merservice och hållbara lösningar utifrån kundens behov. Du kommer även ha ett visst kundansvar.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Orderläggning via affärssystem
• Lägga upp nya kunder via affärssystem
• Hantering och dokumentation av kundreklamationer
• Vara delaktig och aktivt bidra till verksamhetens förbättringsarbete genom att samla insikter om kundens behov och upplevelse
• Arbeta proaktivt med att digitalisera kunderna via kundportal
• Proaktivt ansvara för kontakt med kunder och erbjuda merservice samt säkerställa korrekt registerunderlag
Detta är konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och arbetar som konsult hos vår kund i Jönköping. Vi ser långsiktigt på tjänsten och det finns goda möjligheter att bli övertagen av kundföretaget. Vi ser gärna att du kan starta i december/januari eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda mellan 07.00-16.00 måndag-fredag
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av kundkontakt och serviceinriktade roller
• Kommunicerar tydligt och professionellt på svenska
• Har en god administrativ förmåga och trivs med att skapa struktur
• Har god datorvana samt kunskaper i Office-paketet
• Har B-körkort, meriterande om du har tillgång till egen bil då vissa resor kan förekomma i tjänsten.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper! Vi söker dig som är lösningsorienterad och trivs med att hantera både vardagliga och mer komplexa kundärenden. Du tycker om att arbeta med problemlösning och har förmågan att behålla lugnet även när situationer blir utmanande. Som person är du trygg, engagerad och prestigelös och du ser värdet i att alltid ge god service och skapa positiva kundupplevelser. Du har lätt för att samarbeta, uppskattar en arbetsmiljö där man stöttar varandra och bidrar själv till ett öppet och hjälpsamt klimat i teamet.
Låter detta som en roll för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan - urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
