Kundservicemedarbetare Till Danx AB

Vill du arbeta i en roll där tempo, ansvar och problemlösning möts varje dag? Trivs du i en systemintensiv miljö där struktur och servicekvalitet är avgörande?
Nu stärker vi vårt kundserviceteam i Vaggeryd och söker dig som vill arbeta i en affärskritisk funktion med högt tempo och tydliga mål.
Om rollen
Som Kundservicemedarbetare hos DANX är du första kontaktpunkt för våra kunder och deras mottagare. Du arbetar med ärenden före, under och efter transport, via telefon och vårt Case Management System, där samtliga inkommande ärenden registreras och hanteras. Du ansvarar för att varje ärende hanteras strukturerat, professionellt och med tydlig återkoppling. Du arbetar mot uppsatta KPI:er kopplade till svarstid, uppföljning och kvalitet. Målsättningen är att ge tydliga och heltäckande svar redan vid första återkoppling samt säkerställa att våra ärenden drivs effektivt hela vägen till lösning.
Du kommer bland annat att:
Besvara inkommande samtal och hantera samtliga mejl via vårt Case Management System
Registrera, uppdatera och följa upp ärenden tills de är avslutade
Säkerställa korrekt information kring transporter, leveranser och avvikelser
Hantera returer, etiketter och uppdateringar i interna och externa transportsystem
Samverka tätt med våra trafikledare natt och dag och externa åkerier
Arbeta proaktivt med förbättringar för att minska återkommande avvikelser
Rollen innebär ett högt arbetstempo och kräver god simultanförmåga.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av kundservice (meriterande inom logistik/transport)
Har arbetat i CRM-system (mycket meriterande)
Har mycket god systemvana och lätt att arbeta i flera system parallellt
Är strukturerad och noggrann även under tidspress
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift
Är analytisk och trivs med att lösa problem på ett effektivt sätt
Det är meriterande om du har erfarenhet från transport- eller logistikbranschen.
Hos DANX arbetar vi enligt våra värderingar - Ownership, Learning och Caring. För att lyckas i rollen ser vi att du står bakom följande:
Ownership
Tar fullt ansvar för dina ärenden och driver dem hela vägen till lösning
Säkerställer kvalitet och effektivitet i varje steg och följer upp tills kunden har fått tydlig återkoppling
Learning
Är nyfiken och vill förstå orsaker bakom avvikelser för att kunna förebygga dem
Lär dig snabbt nya system och arbetssätt och delar kunskap med kollegor
Bidrar aktivt till förbättring av rutiner och processer
Caring
Visar respekt och professionalism i varje kundkontakt
Samarbetar nära kollegor och andra funktioner för att skapa bästa möjliga lösning
Förstår att tydlig kommunikation och återkoppling bygger förtroende över tid
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 40 timmar i veckan. Hos oss arbetar du i ett rullande schema med resterande i teamet där vi tillsammans täcker upp följande arbetstider;
Måndag-fredag mellan kl. 06.00-17.00.
Var 6:e lördag kl. 08.30-14.00. Veckan efter får du en långhelg med ledig fredag.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danx AB
(org.nr 556723-3118), https://www.danx.com/ Arbetsplats
Danx Jobbnummer
9781364