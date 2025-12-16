Kundservicemedarbetare inom pension
2025-12-16
Handläggare till kundserviceenhet sökes!
Vill du arbeta med kundservice och handläggning av tjänstepensionen ITP? Nu har du chansen att bli en del av ett sammansvetsat team hos vår kund som är ett pensionsbolag i centrala Stockholm. Vi söker en noggrann och serviceinriktad handläggare för ett spännande konsultuppdrag med start snarast.
Om rollen:
Du blir en del av en etablerad kundserviceenhet på cirka 35 personer, där fokus ligger på att ge professionell service och vägledning till både företag och anställda. I rollen kommer du att besvara frågor och administrera ärenden kopplade till tjänstepensionen ITP, via både telefon och mejl. Ärendena varierar i komplexitet, från enklare kundfrågor till mer avancerade administrativa uppgifter som kräver noggrannhet och förståelse för pensionssystem och försäkringslösningar.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av av att arbeta med tjänstepension.
Förmåga att arbeta självständigt
Är tillgänglig för nytt arbete januari 2026
Omfattning & villkor
Omfattning: 100 %
Start: Januari 2026
Slutdatum: Augusti 2026 med möjlighet till förlängning
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten ska tillsättas inom kort, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Ansökan & Kontakt: Vid frågor om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Åsa Ollert på 070-752 48 16.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Capega Capega är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kontor i centrala Stockholm. Vi är specialiserade på interimslösningar och rekrytering inom ekonomi, fastighet, bank, finans & försäkring. Som helhetsleverantör hjälper vi er att tillsätta tjänster på alla nivåer med rätt kompetens. Läs mer om oss på www.capega.se
och ta en första kontakt.
Konsult hos Capega Som konsult hos Capega blir du en del av ett personligt bolag som med bred kompetens och stort nätverk ger dig rätt förutsättning att utvecklas inom din yrkesroll. Då vi värdesätter dig och dina kvalifikationer är det viktigt för oss att du trivs som vår konsult. Du får en engagerad konsultchef som känner till din bransch väl och du erbjuds goda anställningsvillkor med friskvårdbidrag och tjänstepension.
För mer information om nya tjänster, följ oss på LinkedIn eller håll utkik på www.capega.se Ersättning
