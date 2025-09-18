Kundserviceagent, vikariat
2025-09-18
Ellos Group är en av Nordens ledande e-handelsgrupper med e-handelsplatserna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder strävar vi ständigt efter att utveckla och erbjuda attraktiva och hållbara erbjudanden inom mode och hemprodukter för hela familjen. För oss är kunden alltid i fokus. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 500 medarbetare och omsätter runt 3,3 miljarder SEK.
Vill du arbeta med Kundservice för Ellos Group
Gillar du mode och inredning? Tycker du om att hjälpa andra människor? Bra kundservice för oss handlar om äkta engagemang och omsorg för kunden, att man alltid har kunden i fokus.
Bra kundservice handlar om att ta ett personligt ägandeskap för att lösa problem. Håller du med? Då skulle du passa som Kundserviceagent på Ellos Group.
Idag hjälper vi våra kunder via telefon, mail och sociala medier - men vi utvärderar ständigt nya kontaktvägar. Vi strävar efter att bygga relationer med våra kunder, och där har du som Kundserviceagent en viktig roll.
Vi har idag e-handelssiter i de skandinaviska länderna och Europa. Vi söker dig som är duktig på att kommunicera på svenska och engelska, i både tal och skrift. Du behöver också vara bekväm med att använda dator som arbetsredskap.
Som person är du engagerad, ansvarstagande och tycker om att hjälpa andra människor. Att vara kundfokuserad och lösningsorienterad är för oss en självklarhet men att även vara målinriktad då vi jobbar efter uppsatta mål. Du måste vara över 18 år och ha avslutad Gymnasieutbildning.
Tjänsten är på heltid, arbetstid är dagtid, mån-fre med viss möjlighet till hybridarbete. Fast månadslön.
Inkluderande och jämställd arbetsmiljö inom Ellos Group
Vi arbetar aktivt för en inkluderande arbetsplats där du är välkommen oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell identitet. Vårt mål är att alla ska känna sig respekterade och kunna bidra till verksamhetens utveckling på lika villkor.
Rekryteringsprocess för Kundserviceagent vikariat
Vår rekryteringsprocess är kompetensbaserad och vi värderar potential och motivation högt. Skicka in din ansökan senast 28/9 2025 via länken - vi tar ej emot ansökningar via e-post. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Bifoga inte foto eller åldersuppgift i din ansökan.
- Placering: Borås
- Önskat startdatum: Oktober 2025
- Anställningsform: Vikariat
- Ansök senast: 28/9 2025
- Frågor? Kontakta rekryterande chef: nicklas.petrelius@ellosgroup.com
Varmt välkommen med din ansökan och bli en del av Ellos Groups serviceinriktade team! Ersättning
