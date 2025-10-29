Kundservice inom tågbokning

Responda Group AB / Kundservicejobb / Östersund
2025-10-29


Är du en nyfiken och serviceinriktad person som gillar att lösa problem och göra kundens dag lite enklare? Här får du chansen att utvecklas i en roll där varje samtal handlar om att skapa positiva upplevelser och bygga starka kundrelationer.
Om tjänsten
Vill du arbeta i en roll där varje samtal kan ta dig till en ny destination? I den här tjänsten hjälper du kunder att planera och boka sina tågresor på ett smidigt och tryggt sätt - från första frågan till färdig biljett. Du blir en del av ett sammansvetsat team som arbetar nära varandra och värdesätter samarbete lika mycket som individuell frihet.

Du kommer att:
Ta emot inkommande kundsamtal och bemöta kundens behov med professionalism och engagemang


Ge personlig service och vägledning genom att hjälpa kunderna planera och boka sina resor


Arbeta med administrativa uppgifter som mail, chatt och ärendehantering


Arbeta mot uppsatta mål och få löpande stöd och feedback från din ledare

Vårt erbjudande
Lön enligt kollektivavtal via Unionen och Almega


Stora möjligheter till karriärutveckling inom företaget


Utbildning samt kontinuerlig coachning och vidare utbildning i din roll.


Friskvårdsbidrag


Modernt kontor i en stimulerande och aktiv arbetsmiljö med teamaktiviteter och roliga händelser för att främja en god gemenskap!

Vi söker dig som
Har ett intresse för kundservice och drivs av att utvecklas inom det


Har ett öga för logistik och trivs i en roll med struktur och planering


Är bekväm med att ha många bollar i luften


Trivs med att samarbeta för att uppnå gemensamma samt individuella mål.


Är punktlig och noggrann i ditt arbetsutförande och har ett öga för detaljer.


Tidigare erfarenhet av service, logistik och tågbokning är meriterande, men inget krav - vi ger dig verktyg att lyckas!

Krav för tjänsten
Flytande i svenska i både tal och skrift


Goda kunskaper i engelska


God datorvana


Godkänd gymnasieutbildning



Anställningsform och startdatum
Start: Enligt överenskommelse


Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning


Arbetstider: 07.00-18.00 vardagar, helger och röda dagar



Är du redo för nästa kliv i karriären? Tveka inte - Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig!

Om Responda Group Responda grundades 1992 och har sedan start haft målet att bli Sveriges bästa svars-och kundservice! Du kommer att tillhöra produktionsavdelningen som är hjärtat inom Responda Group. Här arbetar våra medarbetare med att säkerställa att våra kunders samtal blir besvarade i tid och med en hög grad av service, kvalitet och effektivitet.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Responda Group AB (org.nr 556754-1395), https://www.respondagroup.se

Arbetsplats
Responda Group

Kontakt
Gustav Hellström
gustav.hellstrom@respondagroup.com

Jobbnummer
9580093

