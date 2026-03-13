Kundhandläggare
Vi söker nu kundhandläggare till vår kund som befinner sig i en förändringsfas och behöver förstärka sitt team med personer som kan fokusera fullt ut på kundärenden och service.
Rollen som kundhandläggare
I rollen som kundhandläggare är du den första kontakten för privat- och företagskunder. Du hanterar inkommande frågor via telefon och mejl, exempelvis kring tjänster, abonnemang, fakturor och beställningar.
Du arbetar i flera olika system, söker fram information och ser till att kunderna får tydliga och lösningsorienterade svar. Arbetet kräver att du är flexibel, kan prioritera om vid behov och trivs i en varierad vardag.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som är självgående, ansvarsfull och servicefokuserad, med förmåga att kommunicera professionellt och tydligt samt möta olika typer av kunder med lugn och lyhördhet. Du trivs med att arbeta i team men tar samtidigt ansvar för dina egna uppgifter. För att lyckas i rollen ser vi att du har avslutad gymnasieutbildning och erfarenhet av kundservice, gärna via både telefon och mejl. Du är van vid att arbeta i olika system, snabbt söka fram information och följa etablerade processer och rutiner. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, en god IT-vana samt grundläggande kunskaper i engelska.
Du erbjuds
Du erbjuds ett varierat och utvecklande arbete i en organisation med engagerade kollegor och ett stöttande team med god gemenskap. Det finns möjlighet till visst hemarbete beroende på verksamhetens behov, och du blir en del av en arbetsplats som arbetar strukturerat och värdesätter kvalitet och god service. Tjänsten är ett konsultuppdrag via Jurek Talents på heltid, med start omgående och förväntas pågå i 6 månader men stor chans till förlängning. Vår kund är placerad i Huddinge.
Ansökan
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Hedda Grenlöv via email hedda.grenlov@jurek.se
.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet - för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater.
