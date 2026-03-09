Kundbokare till Verisure
Verisure Sverige AB / Kundservicejobb / Solna Visa alla kundservicejobb i Solna
2026-03-09
Tillsammans gör vi skillnad.
Verisure är Europas ledande leverantör av uppkopplade larm- och smarta hem-lösningar. Vi har över 6 miljoner kunder i 18 länder - och fortsätter att växa snabbt. Hos oss får du arbeta i en framtidssäker och innovativ miljö där kundupplevelse, kvalitet och service står i centrum.Om rollenSom Kundbokare är du en viktig länk mellan våra kunder och våra Säkerhetsexperter ute på fältet. Du ansvarar för att planera och boka service- och installationsbesök, säkerställa ett effektivt flöde och bidra till att både kunder och kollegor får en smidig vardag.Rollen passar dig som gillar kombinationen av kundkontakt, planering och administrativa arbetsuppgifter - och som trivs i ett tempo där du får bidra med struktur och service varje dag.ArbetsuppgifterDu kommer bland annat att:Planering & koordinering- Planera, koordinera och optimera arbetsdagarna för våra Säkerhetsexperter i flera regioner.
• Säkerställa att resor, tidsluckor och kapacitet används på bästa sätt.
• Prioritera akuta ärenden och hantera ombokningar när förutsättningar ändras.
Kundkontakt- Hantera inkommande samtal från kunder, tekniker och interna avdelningar.
• Boka in service-, installations- och uppföljningsbesök.
• Ge professionell service och skapa en trygg kundupplevelse.
Administration & förbättringsarbete- Dokumentera ärenden och uppdatera system med korrekt information.
• Arbeta aktivt för att effektivisera bokningsflödet och föreslå förbättringar.
• Delta i avdelningens löpande förbättringsarbete enligt LEAN-principer.
• Bidra till att avdelningen når sina uppsatta KPI:er.
Din profilVi tror att du är en person som:- Trivs i ett högt tempo och uppskattar daglig kontakt med både kunder och kollegor.
• Är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i att ta ansvar för ditt arbete.
• Lätt kan ställa om när förutsättningar förändras och vågar ta snabba beslut.
• Har god datorvana och lätt att lära dig nya system.
Meriterande: Erfarenhet av kundtjänst, planeringsarbete eller telebokning.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Krav- Du är minst 18 år.
• Du talar och skriver flytande svenska och engelska.
• Du godkänns i bakgrundskontroll via Länsstyrelsen.
Vi erbjuder- Ett engagerat och stöttande team som har roligt på jobbet.
• En utvecklande arbetsmiljö i ett växande företag.
• Två veckors utbildning vid start.
• Arbetstid: vardagar 07.30-16.30 (viss möjlighet till anpassning).
• Fast heltidsanställning med sex månaders provanställning.
• Kollektivavtal: Unionen.
AnsökanHar du frågor? Besök vår karriärsida eller kontakta rekryteringsteamet på jobb@verisure.se
.
Märk din ansökan med den ort du är intresserad av.Skicka in ditt CV och personliga brev så snart som möjligt - vi rekryterar löpande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
Anna Norman-Rondahl
Anna Norman-Rondahl anna.norman-rondahl@verisure.se Jobbnummer
