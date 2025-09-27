Kundbokare för Telecom
2025-09-27
Vi söker en kundbokare åt vår kund inom telecom
Företaget arbetar med helhetslösningar inom Telefoni och växlar för företag. Genom kostnadsfria analyser och samarbetar med samtliga stora operatörer, kan företaget alltid presentera de bästa lösningarna för kunderna. Företaget har funnits i över 10 år och har lång erfarenhet i branschen.
Som kundbokare arbetar du med att ta kontakt med företag, du gör en snabb behovsanalys och bokar sedan in ett möte åt en av våra account managers. Ansvarig säljare kommer sedan att åka på besöket för att sälja in produkten.
Du kommer enbart att ringa till företag, med 5 anställda och uppåt, du kommer att använda ett lättförståeligt crm system som hjälper dig i ditt arbete. Du kommer att ha tillgång till ett enkelt analyssystem som även hjälper dig i din kontakt med kunderna.
Vi arbetar heltid 8-17 måndag till fredag.
Vi erbjuder:
Centralt kontor, med utsikt över vattnet och nära till kollektivtrafiken. VI utför ständigt utbildningar för att vidareutveckla vår personal, vilket skapar en bra förutsättning för en vidareutveckling i bolaget. Du kommer ha en fast lön på 22 000 + provision och attraktiva tävlingar.
Vi söker dig som vill arbeta med telefonen som redskap och som inte är rädd för att skapa nya kontakter per telefon.
Du ska vara social och behärska svenska språket flytande.
Vi vill att du ska ha minst 6 månaders erfarenhet av försäljning eller bokning sedan tidigare.
