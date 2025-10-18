Kundansvarig Strateg
2025-10-18
Kundansvarig - med fokus på långsiktiga relationer och tillväxt
Är du en relationsbyggare med affärssinne och erfarenhet av att utveckla kundsamarbeten? Vi söker dig som vill spela en nyckelroll i att stärka befintliga kundrelationer, skapa mervärde genom kreativa lösningar och bidra till ökad affärspotential.
I rollen som Kundansvarig har du ett helhetsansvar för några av våra viktigaste kundrelationer. Ditt arbete bygger på att förstå varje kunds affär i grunden - för att säkerställa relevans, skapa engagemang och driva resultat. Du fungerar som både rådgivare och projektledare, med ett tydligt mål: att bygga starka partnerskap över tid.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Bygga, vårda och utveckla långsiktiga relationer med nya och befintliga kunder
Förstå kundens affär, behov och utmaningar - och omvandla det till mervärde
Identifiera och driva nya affärsmöjligheter inom ramen för pågående samarbeten
Skapa och följa upp strategier för att maximera kundens utveckling och potential
Leda kundmöten, presentationer och förhandlingar
Samarbeta med interna team för att säkerställa kvalitet, leverans och resultat
Följa upp försäljning och affärsmål enligt uppsatta KPI:er
Vi tror att du har
Erfarenhet av kundansvar, försäljning eller affärsutveckling - gärna inom marknadsföring, media eller partnerskap
Förmåga att bygga förtroendefulla relationer med både strategisk och operativ höjd
En strukturerad och lösningsorienterad arbetsstil
Stark kommunikativ förmåga, både i tal och skrift
Ett analytiskt tänk kombinerat med kreativt driv
Ett stort intresse för medielandskapet och digital kommunikation
Därför kommer du trivas
Hos oss får du arbeta i ett värderingsdrivet och dynamiskt bolag där idéer uppmuntras, och där du har möjlighet att påverka på riktigt. Du kommer till en arbetsmiljö som kombinerar det lokala med det internationella - med högt i tak, tydliga ambitioner och engagerade kollegor. Vi erbjuder attraktiva förmåner, flexibla arbetssätt och fina möjligheter till utveckling - både i Sverige och utomlands.Publiceringsdatum2025-10-18Så ansöker du
Denna rekrytering sker i samarbete med Talent&Partner. Urval och intervjuer sker löpande - skicka därför din ansökan (CV och gärna personligt brev) så snart som möjligt till work@talentpartner.se
. Genom att skicka in din ansökan godkänner du att dina uppgifter hanteras enligt Talent&Partners GDPR-policy. Vid frågor om detta, kontakta gärna info@talentpartner.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
