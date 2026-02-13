Kundansvarig säljare
2026-02-13
Expanderamera AB har gjort ett aktivt val att ta täten inom hållbara bemanningslösningar för Sveriges byggföretag. Vi är pådrivande i utvecklingen för en bransch där hållbarhet och socialt ansvar ligger i fokus.
"Vi söker en person med brinnande intresse för försäljning och att utveckla affärer. Någon som kan arbeta självständigt och gillar att arbeta i team. Som vill bjuda på sig själv, har en positiv framtoning och ser varje dag som en ny chans att göra ett bra arbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som account manager kommer du att ingå i ett tight team av duktiga och drivna kollegor. Din huvudsakliga uppgift är att bearbeta västra Götalands byggföretag och där du dagligen påminner dem om vad vi kan hjälpa till med när deras egna resurser inte räcker till.
En dag i veckan bokar du själv in dina kundmöten
Tre dagar i veckan är du ute på möten hos våra kunder
En dag i veckan använder du till administration i vårt crm system.
Din arbetsplats där du utgår ifrån kommer att vara från vårt kontor i Göteborg
Rollen innefattar stort fokus på försäljning men förmågan att skapa relationer med våra kunder är minst lika viktig.
Vi erbjuder.
En modern arbetsplats med hållbart företagsansvar.
En spännande resa på ett av branschens ledande företag.
Ett riktigt bra gäng bestående av drivna och engagerade kollegor.
Tjänstebil, företagskort, telefon och dator håller vi med.
En bra fast lön samt provision
Kontor mitt i city
Välkommen att söka till oss på Expanderamera AB
