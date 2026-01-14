Kund- och ärendekoordinator
2026-01-14
Vill du vara med och skapa ordning, kvalitet och tydlighet i hur vi möter göteborgarna?
Vi söker en kund- och ärendekoordinator som vill utveckla våra arbetssätt och stärka kommunikationen i en verksamhet som berör hela staden.
Avdelningen Utemiljöer och stadsliv ansvarar för några av Göteborgs mest uppskattade miljöer, från parker och naturområden till lekplatser, badplatser och olika typer av mindre anläggningar. Vi har många kontaktytor, mot invånare, föreningar, media, politiken och andra delar av staden och mängden ärenden ökar. För att möta detta växande behov söker vi nu en kund- och ärendekoordinator som vill vara med och skapa struktur, kvalitet och enhetlighet i vår kommunikation och vår ärendehantering.
Det här är en roll för dig som trivs i en miljö där kommunikation, service, analys och processutveckling möts, och som vill bidra till att professionella arbetssätt etableras i en verksamhet som gör skillnad för många.Dina arbetsuppgifter
Som kund- och ärendekoordinator kommer du att samordna och utveckla enhetens arbete med medborgarkontakter och ärenden i vårt ärendehanteringssystem. Du arbetar både strategiskt och operativt, dels genom att ta fram processer, rutiner, svarsmallar och servicenivåer, dels genom att säkerställa att ärenden tas om hand på ett tydligt och professionellt sätt.
Du blir en viktig kontaktpunkt för frågor från media och politiken, där du filtrerar, strukturerar och styr vidare ärenden så att rätt kompetens hanterar dem. Du kommer även att samordna och besvara remisser, och bidra till att våra skriftliga svar håller hög kvalitet vad gäller språk, saklighet och tydlighet.
Rollen innebär ett nära samarbete med verksamhetsutvecklare, förvaltare och planeringsledare och du blir en sammanhållande funktion som hjälper oss att skapa ordning och överblick i vårt samlade kommunikationsflöde.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom kommunikation, offentlig förvaltning, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt, och trivs med att formulera tydliga, korrekta och lättbegripliga svar i frågor av varierande komplexitet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av processutveckling, ärendehantering, koordinering eller kommunikationsarbete, liksom tidigare kontakt med media eller politiska aktörer. Det är en fördel om du har arbetat i offentlig verksamhet och känner dig trygg i att navigera mellan olika professioner och intressenter.Dina personliga egenskaper
Vi söker en person som är strukturerad, självgående och analytisk, med förmåga att skapa ordning i komplexa informationsflöden och se vad som behöver utvecklas. Du har hög integritet och är lyhörd i mötet med andra, samtidigt som du är trygg i att hantera frågor som kan vara tidssensitiva eller känsliga.
Du trivs i en roll som kombinerar kommunikation, samordning och processarbete och du har en vilja att bygga fungerande arbetsmetoder som bidrar till att stärka både service och kvalitet i vår verksamhet.
Varför söka tjänsten hos oss?
Du får en unik möjlighet att vara med och forma en ny funktion som kommer att göra stor skillnad för avdelningens arbetssätt och för stadens synlighet utåt. Här arbetar du nära engagerade kollegor som brinner för stadens utemiljöer. Rollen ger stort utrymme att påverka och utveckla, samtidigt som du blir en nyckelperson i vår dialog med göteborgarna, media och politiken.Anställningsvillkor
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort. Vid intervjutillfället kommer vi även att kontrollera ditt körkort.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/och https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg.
Månadslön
