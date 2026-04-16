Kultur- och fritidschef
2026-04-16
Vill du vara med och forma framtiden i en liten kommun med stora möjligheter?
Vi söker en strukturerad och utvecklingsorienterad chef som vill leda och forma framtidens Kultur- och fritidsenhet tillsammans med engagerande medarbetare, föreningsliv och samarbetspartner.
Din roll
Kultur- och fritidsenheten i Grästorps kommun och dess 24 medledare driver badhus, camping, ungdomsverksamhet, bibliotek och kulturskola. Verksamheten omfattar också ett brett kulturutbud, som skapas i nära samverkan med andra organisationer. Sist men inte minst har verksamheten också ett nära samarbete med ortens rika föreningsliv.
Som enhetschef har du ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du leder och utvecklar verksamheten tillsammans med dina medledare och ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt, kvalitativt och i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens verksamhetsplan och budget.
Vem är du?
Du har mycket goda ledaregenskaper och är skicklig både på att se möjligheter i nya samarbeten och arbetssätt samt skapa struktur. Du är tydlig gällande mål och inriktning och men också lyhörd för andras behov. Du har också förståelse för bredden i uppdraget och för att alla delar är viktiga. Du är nyfiken, orädd för förändringar och trivs med att utforska nya perspektiv för att lösa komplexa utmaningar. Du får energi av att nätverka och trivs i roller med många kontaktytor, både internt och externt. Du har också ett intresse för kultur och fritidsverksamhet.
Precis som alla i Grästorps kommun tänker du helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt du gör - vi kallar det Grästorp 5.0.
Vi vill att du har med dig:
minst 3 års chefs- och ledarerfarenhet som inkluderar verksamhets-, personal och ekonomiansvar
relevant högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
god kunskap om ekonomi och arbetsmiljö
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
god förmåga att ta fram utredningar och skriva underlag inför beslut
god digital kompetens
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organsiation
erfarenhet av offentlig upphandling
erfarenhet av ansökningar om statliga medel och EU-finansierade projekt samt redovisning av detsamma
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, inte minst ifråga om ledarskap och utvecklingsarbete.
Vi erbjuder
Hos oss får du en utvecklande roll i en verksamhet som i mångt och mycket utgör "Grästorps själ" med starkt föreningsliv, stort kulturutbud och god tillgång till fritidsanläggningar. Vår arbetsplats präglas av närhet till invånare, kollegor och ledning, och du får möjlighet att påverka både verksamhetens och kommunens utveckling.
Du ingår i samhällsbyggnadschefens ledningsgrupp och samarbetar nära kollegor inom fastighet, drift, måltid samt plan och exploatering. Samverkan med skola, föreningsliv och andra kommuner är en naturlig del av uppdraget.
Här får du ett meningsfullt uppdrag, engagerade och kompetenta medarbetare och goda möjligheter att utveckla kultur- och fritidsverksamheten.
Ansökan och intervjudatum
I Grästorps kommun arbetar vi aktivt för en inkluderande arbetsplats där olikheter ses som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Preliminärt planerar vi intervjuer i två omgångar; teamsintervjuer den 8 maj och den 12 maj på förmiddagen. Slutintervjuer hålls preliminärt på förmiddagarna den 18 och 20 maj.
Välkommen med din ansökan!
Om Grästorps kommun
Vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör - det är Grästorp 5.0
Grästorp är den lilla kommunen som satsar stort! En av våra styrkor är att vi har nära till allt - vi har korta beslutsvägar och när du arbetar här har du stora möjligheter att påverka. Hos oss är du en medledare som arbetar under eget ansvar med hög tillit och i ständig dialog med de runt omkring dig.
I Grästorp tänker vi helhet och att alla som arbetar här är en viktig pusselbit i den helheten. Vi skapar en stark känsla av tillhörighet genom att vara lyhörda, öppna och genom att ha ett välkomnande förhållningssätt. Vi väljer att se möjligheter i utmaningar och vill alltid utvecklas så vi kan bli bäst på att bli bättre.
Vi är goda värdskapare och vi välkomnar dig!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grästorps kommun
(org.nr 212000-1595), https://www.grastorp.se/
Jon Jespersg. 28 (visa karta
)
467 80 GRÄSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsverksamheten, Kultur & fritid Kontakt
Kommunal Vara-Essunga-Grästorp 010-4428508 Jobbnummer
9857429