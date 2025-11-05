Kullaviks Pizzeria
2025-11-05
Vi söker en serviceinriktad och pålitlig person som vill arbeta hos oss på vår restaurang under helgerna. Arbetsuppgifterna består av att ta emot gäster, hantera kassan, servera mat och dryck samt hjälpa till med städning i lokalen. Du behöver vara ansvarstagande, noggrann och trevlig mot både gäster och kollegor. Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav. Arbetstiden är på helger, lördag och söndag, med tider enligt överenskommelse. Restaurangen ligger i Kullavik. Låter detta intressant? Kontakta oss gärna på tevfik_11_12@hotmail.com
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
