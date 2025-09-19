Krossoperatör
Snells Entreprenad AB / Processoperatörsjobb / Pajala Visa alla processoperatörsjobb i Pajala
2025-09-19
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Snells Entreprenad AB i Pajala
, Gällivare
, Kiruna
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige
Vi på Snells Entreprenad AB söker krossoperatörer till vår mobila krossentreprenad. Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Att arbeta med en kross innebär ett stort ansvarstagande över hela anläggningen och tillhörande maskiner. Du kommer att krossa material i våra egna och kunders täkter runt om i Norrbotten samt vara med på rep och underhåll på anläggningen. För att lyckas med denna uppgift krävs ett stort samarbete kollegor emellan och du måste ha ett öga för att se vad som behöver göras. Utöver ovanstående vill vi att du ska vara aktiv och bidra till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen samt se förbättringsmöjligheter och hjälpa ledningen med detta.
Profilen vi söker
Vi söker en person som lever upp till våra värderingar: mod, flexibilitet och hjärta. För att lyckas i rollen behöver du:
Vara flexibel och anpassningsbar för verksamhetens och kundernas behov.
Ha ett stort hjärta för affären och dina kollegor.
Vara modig och våga ta dig an nya utmaningar.
Vara noggrann och ansvarstagande över anläggningen och maskiner.
Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper och söker någon som är pålitlig, engagerad och som delar vår passion för kvalitet och service. I denna roll måste du gilla att till viss del arbeta fysiskt och inte vara rädd för att kliva ur hytten och skruva. En del av arbetsuppgifterna är fysiskt krävande.Kvalifikationer
Behärska svenska i tal och skrift.
Kunskap i mekanisk service och underhåll.
Tidigare erfarenhet av krossentreprenad är meriterande.
Arbetstid och Lön
Arbetstid: Enligt överenskommelse.
Lön: Enligt kollektivavtal med SEKO. Individuell lönesättning tillämpas.
Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning.
Varför Snells?
Är du rätt kandidat för arbetet lovar vi att ett arbete hos oss kommer innebära personlig utveckling och frihet under ansvar. Vi är alltid öppna för nya idéer och vågar tänka stort. Hos oss är man mer än ett anställningsnummer, vi ser varje individ och värdesätter varje arbete i kedjan. Vi gillar att arbeta för hög arbetsglädje och tycker man ska ha kul på jobbet.
Tycker du att detta låter intressant och något som du vill bidra till? Tveka då inte att skicka in din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att höra av dig! Ersättning
Enligt kollektivavtal med SEKO Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snells Entreprenad AB
(org.nr 556143-8143) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Benjamin Snell benjamin@snells.se 070-5592866 Jobbnummer
9516781