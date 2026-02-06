Kriminalvårdschef till VO Gävle
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Som chef inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag. Verksamheten är likt övriga Kriminalvården i ett mycket expansivt skede och ditt uppdrag kommer att starkt präglas av detta. På regionchefens uppdrag bedriver du en effektiv verksamhet inom tilldelade budgetramar och tillser att kompetens och materiella resurser används optimalt och i god dialog med personalorganisationer och skyddsorganisation.
Du kommer att ha verksamhets-, budget- och personalansvar samt del av ett gemensamt ansvar för Region Nords utveckling. Du har ansvar för lokal verksamhetsplanering, säkerhetsfrågor, civila beredskapsfrågor, kompetensförsörjning, lokala arbetsgivarfrågor, arbetsmiljö samt intern och extern samverkan. Ditt uppdrag blir att planera, leda och samordna verksamheten utifrån regionala inriktningar och lokala förändringar i omvärlden tillsammans med nio första linjens chefer (kriminalvårdsinspektörer). Du förväntas ta ansvar för klientbeslut, leda förändrings- och utvecklingsarbete inom säkerhet, arbetsmiljö, påverkansarbete och vård samt tillse intern styrning och kontroll. Merparten av dina medarbetare kommer att arbeta som kriminalvårdare men här finns även andra funktioner såsom exempelvis vakthavande befäl, produktionsledare, programledare, lärare, sjuksköterskor, klienthandläggare, administratörer och kockar.
Du ingår i den regionala ledningsgruppen som består av regionchefen, sektionschefer vid regionkontoret och de övriga anstalts-, häktes- och frivårdscheferna. I den regionala ledningsgruppen bidrar ni tillsammans till att utveckla verksamheten och omsätta Kriminalvårdens övergripande mål till praktik inom era ansvarsområden. Samarbetet med övriga verksamhetschefer syftar till att nå gemensamma mål och hitta effektiva gränsöverskridande arbetssätt.
Resor ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en stabil person, har stor personlig mognad, är relationsbyggare och besitter en god kommunikativ förmåga. I ditt chefs- och ledarskap har du framträdande kompetenser inom förändringsledarskap, problemlösningsförmåga, planeringsförmåga och resultatorientering. Vi förutsätter att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. I handling omsätter du den värdegrund vår verksamhet vilar på och därmed agerar du förebild för dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att kunna bli aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav:
* Akademisk utbildning/examen med för Kriminalvården relevant inriktning (om minst 120 hp motsvarande två år på högskola/universitet), eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
* Väl vitsordad, flerårig chefserfarenhet
* Erfarenhet av att framgångsrikt leda utvecklingsarbete och att driva förändringsprocesser
* Erfarenhet och förmåga att samverka både internt och externt
* Väl vitsordad indirekt chefserfarenhet i form av att leda andra chefer samt leda genom ledningsgrupp
* Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården eller av annan statlig verksamhet
* Goda kunskaper om och erfarenhet av de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarpolitik m.m.) som gäller för offentlig verksamhet i allmänhet och statlig i synnerhet
* Erfarenhet och vana att representera verksamhet som är av massmedialt intresse
* Dokumenterad ledarskapsutbildning
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
Kriminalvården strävar efter ökad mångfald och jämn könsfördelning.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. För att arbeta hos oss behöver du genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vid säkerhetsprövningen utreds du som person, din bakgrund och dina relationer ur ett säkerhetsperspektiv. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. I samband med din anställningsintervju får du mer information om säkerhetsprövning. Läs mer:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
