Kriminalvårdare till säkerhetshäktet Huddinge
2025-12-08
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om häktet Huddinges verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/huddinge/#verksamhet
Häktet Huddinge är beläget vid Flemingsbergs station och ingår tillsammans med Södertörns tingsrätt, polismyndigheten och åklagarmyndigheten i områdets Rättscentrum. Häktet Huddinge har för närvarande 164 platser fördelat på inskrivningsavdelning, restriktionsavdelning, säkerhetsavdelning. På häktet arbetar cirka 170 personer med olika funktioner. Till häktet går det bra att pendla med tåg, pendeltåg, buss och bil. Som anställd har du även tillgång till häktets personalgym.
Häktet Huddinge har också en filial med 18 häktesplatser som ligger i Nacka strand men som ligger organisatoriskt under verksamhetsområde Huddinge. Det är ett litet arbetslag där man arbetar både dag och natt och där personalen får ta ett stort eget ansvar för den dagliga driften. Som anställd inom verksamhetsområdet kan placering ske i både Huddinge och Nacka.
Du inleder din anställning på arbetsplatsen där du får en introduktion under tre veckor. Efter en period av tjänstgöring erbjuds du en plats på kriminalvårdens grundutbildning som är obligatorisk och omfattar 8 veckor. Du får lön under hela utbildningstiden. Under provanställningen genomförs löpande bedömningar för din möjlighet till tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
På säkerhetshäktet i Huddinge arbetar du i en miljö med högt säkerhetsfokus och tydliga rutiner. Till skillnad från anstalt, där klienter avtjänar längre straff och deltar i motivationsprogram, är arbetet på häktet mer inriktat på att upprätthålla ordning och trygghet i rättsprocessens tidiga skede. Många klienter på häktet vistas under längre perioder i isolering, med begränsade kontakter till omvärlden. I rollen som kriminalvårdare på säkerhetshäktet Huddinge blir du därför en av få personer som klienten har daglig kontakt med. Det kräver att du kan möta människor i svåra livssituationer med både professionalism och medmänsklighet. Du behöver ha en god förståelse för individens psykiska mående och samtidigt kunna upprätthålla ett tydligt, gränssättande förhållningssätt.
Som kriminalvårdare vid häktet deltar du i arbetet med isoleringsbrytande åtgärder (IBÅ), i syfte att uppfylla gällande lagkrav om daglig meningsfull kontakt för intagna under 18 år. Häktet har en särskild IBÅ-grupp, men uppdraget är en integrerad del av kriminalvårdarens arbetsuppgifter. För den som har intresse av att arbeta med barn och ungdomar finns särskilda möjligheter vid Häktet Huddinge.
Att arbeta som kriminalvårdare innebär att bidra till ett tryggare samhälle och göra skillnad för människor. Du delar Kriminalvårdens värderingar om human människosyn och respekt för individen, och ser människan som utvecklingsbar. Rollen kräver flexibilitet mellan arbetsuppgifter, roller och avdelningar, ansvarstagande och förmåga att hantera både fysiskt och mentalt krävande arbetsuppgifter i en strukturerad vardag.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil och ha god självinsikt. Då du tillsammans med dina kollegor driver verksamheten behöver du ha god samarbetsförmåga och förmåga att vara tydlig i din kommunikation. I ditt yrkesutövande krävs ett gott omdöme och integritet. Du har en fysisk status som möjliggör förmåga att agera fysiskt när situationen så kräver. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi söker dig som har:
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* God datorvana
Det är meriterande om du har:
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri, vård- och omsorgsarbete
* Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
* Relevanta språkkunskaper utöver svenska
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
