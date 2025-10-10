Kriminalvårdare till häktet Östersund, timvik
Kriminalvården, Häktet Östersund / Kriminalvårdarjobb / Östersund Visa alla kriminalvårdarjobb i Östersund
2025-10-10
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Häktet Östersund i Östersund
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Falun/Östersund/Gävle omfattar häktet Falun, häktet Östersund och häktet Gävle. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även administrativ personal, sjuksköterskor och vakthavande befäl m fl. Häktena Falun och Gävle ligger 10 resp 5 min promenad från centrum. Till häktet Falun och Östersund tar du dig enkelt med buss.
Läs mer om häktet Östersunds verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/ostersund/#verksamhetPubliceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Att arbeta på häkte innebär fokus på omvårdnad och säkerhet och är ett jobb med tydliga rutiner. En del människor sitter häktade länge och träffar bara sin advokat och de som jobbar vid häktet. Det ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare. Arbetet omfattar också bevakning under t.ex. rättegångar och vid sjukhusbesök.
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du ska kunna agera fysiskt när det krävs.
Vi söker dig som har:
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
* God datorvana
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
* Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
* Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvårdens verksamhet pågår dygnet runt, året runt. Det innebär att du kommer att arbeta dagar, kvällar och helger. Vissa scheman innebär arbete på nätter.
Kriminalvården strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag och försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281806". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/yrkesroller/kriminalvardare/ Arbetsplats
Kriminalvården, Häktet Östersund Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Anna Bengtsson anna.bengtsson3@kriminalvarden.se Jobbnummer
9549988