Kreditspecialist till Ellevio
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Vi söker dig med god administrativ förmåga, en framåtlutad inställning och en stark känsla för service för ett långsiktigt uppdrag som kreditspecialist till Ellevio! Trivs du i en roll där du får kombinationen av struktur och systemarbete med löpande kundkontakt? Då kan detta vara helt rätt möjlighet för dig. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag och arbetar med att leverera trygg och hållbar el till över en miljon kunder. Med fokus på att modernisera och framtidssäkra elnäten bidrar de till omställningen mot ett klimatsmart samhälle. För Ellevios räkning söker vi nu en konsult för ett långsiktigt uppdrag med målet att på sikt gå över till en anställning hos Ellevio.
Som kreditspecialist hos Ellevio spelar du en central roll i att hantera och effektivisera Ellevios inkassoprocesser. Du kommer att arbeta med allt från analys av utestående fordringar till att säkerställa korrekt från- och återinkoppling av kunder. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, samt ett proaktivt förhållningssätt till kunddialog för att förebygga kreditförluster. Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team på 14 personer där samarbete och nytänkande värdesätts högt.
Ellevio sitter i moderna lokaler beläget på Valhallavägen nära Gärdet och de tillämpar en hybridpolicy som innebär viss möjlighet till distansarbete vid behov. Vi söker dig som kan börja i augusti/september och som ser långsiktigt på uppdraget.
Du erbjuds
Möjligheten till en fast anställning och fortsätt utveckling hos ett av Sveriges största elnätsbolag.
Hybridlösning där du kombinerar arbete från kontoret med flexibilitet för distansarbete.
Ett kompetent team med engagerade chefer där företagskulturen genomsyras av framåtanda och lagarbete.
En dedikerad konsultchef från Academic Work som kommer att stötta och coacha dig under din tid på uppdraget.Dina arbetsuppgifter
Rollen som kreditspecialist innebär många kontaktytor, både internt och externt. Du kommer att arbeta med delar av reskontraprocessen, men ditt huvudsakliga ansvarsområde är inkasso där aktiv kundkontakt och dialog per telefon är en central del i din vardag. Exempel på arbetsuppgifter är:
Analysera utestående fordringar och bidra till utveckling och effektivisering av våra metoder för betalningsindrivning.
Ha löpande kundkontakt inför frånkoppling samt fungera som stöd till kundsupporten.
Genomföra från- och återinkopplingar för Ellevios egna kunder.
Utföra från- och återinkopplingar på uppdrag av elhandelsföretag.
Hantera inkassoärenden i nära samarbete med Ellevios inkassopartner.
Bidra till utveckling av arbetssätt och kravställa förändringar i Ellevios system, inklusive deltagande i tester tillsammans med kollegor.
Vi söker dig som
Har en avslutad gymnasieexamen.
Har tidigare erfarenhet av administration och kundservice.
Känner dig bekväm med telefonen som verktyg och trivs med att föra en god dialog med kunder.
Har en mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från energibranschen.
Erfarenhet av att arbeta med inkassoprocesser.Dina personliga egenskaper
För detta uppdrag lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person tror vi att du har en god arbetsmoral och en prestigelös inställning. Du tycker om att arbeta i team och trivs med att hjälpa dina kollegor när det behövs. Att anpassa dig snabbt till förändringar och nya förutsättningar gör du med lätthet och du lär dig även gärna nya rutiner och uppgifter. Vidare har du en naturlig känsla för service, känner dig trygg i telefonen och trivs i en roll med mycket kundkontakt och många kontaktytor, både internt och externt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "W0867H". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10020813