Kreativ trädgårdsmästare
Bygdeå Församling / Trädgårdsanläggarjobb / Robertsfors Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Robertsfors
2026-03-11
, Umeå
, Vindeln
, Vännäs
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bygdeå Församling i Robertsfors
Nu har du chansen att få arbeta med allt som växer på församlingens kyrkogårdar - vårt gemensamma kulturarv och viktiga platser för sorg, återhämtning och spännande möten mellan människor.
Som trädgårdsmästare hos oss får du vara med och ta hand om vårt gröna kulturarv och se hur kyrkogårdarnas parklika miljöer förändras över säsongen. Ett fantastiskt jobb för dig som tycker om att arbeta utomhus och älskar trädgårdsarbete.
Vintern ägnas åt administration, planering, uppdatering av digitala kartor, arbete med trädvårdsplaner, arkivering och annat som det inte alltid finns tid till under sommarhalvåret. Vintertid finns också utrymme att planera utbildningsinsatser, fördjupa kunskaper och förbereda den gemensamma startsträckan inför våren.
När våren kommer flyttar arbetet ut och tillsammans med övrig personal på kyrkogårdarna ansvarar du för anläggning, plantering och skötsel av begravningsplatser och grönytor vid församlingens kyrkor och församlingsgårdar. Du är med från idé till anläggning och arbetar nära både erfarna kollegor och säsongspersonal.
Du kommer att ha församlingens samtliga sex kyrkogårdar som arbetsområde tillsammans med övriga grönområden och kan räkna med att ofta byta arbetsort under veckorna. Även om ditt arbete i huvudsak finns inom begravningsverksamheten är du en del av ett sammanhållet team som också arbetar med det kyrkliga församlingsarbetet.
Mångsidig med gröna fingrar
Vi söker dig som har trädgårdsutbildning eller har införskaffat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet från exempelvis kyrkogård eller park. Du har god växtkännedom, inte minst när det gäller träd, plantering och beskärning. Du har också goda kunskaper när det gäller gestaltning av offentliga miljöer och har intresse av hållbarhet och biologisk mångfald. Du måste ha körkort med minst B-behörighet liksom goda kunskaper när det gäller att använda digitala verktyg som exempelvis kartprogram och Microsoft Office. Det är meriterande om du har maskinvana och behörighet gällande förekommande maskiner inom parkarbete.
Du är engagerad, noggrann och har förmåga att arbeta bra både självständigt och i grupp. Det är också viktigt att du är positiv och hanterar stress bra. Eftersom vi på kyrkogårdarna möter människor i både glädje och sorg är det viktigt att du har ett på samma gång professionellt och ödmjukt bemötande.
Bygdeå församling och Robertsfors kommun ligger mitt emellan Umeå och Skellefteå i Luleå stift. I församlingen med sina omkring 6 700 invånare (varav 67 procent tillhör Svenska kyrkan) finns tre större orter men också en levande landsbygd med många byar, en lång och vacker kust och massor av sommarbostäder. Bygdeå församling har fyra kyrkor och ett tjugotal åretruntanställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyrkogårdsarbetare sommar 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bygdeå församling
(org.nr 252002-7992)
Kyrkvägen 3 (visa karta
)
915 98 BYGDEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bygdeå Församling Kontakt
Kyrkogårds- och fastighetschef
Olivia Robertsson olivia.robertsson@svenskakyrkan.se 0934-14404 Jobbnummer
9791465