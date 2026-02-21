Kreativ Marknadskoordinator till Easyform!
2026-02-21
Vill du arbeta i en bred och kreativ roll där du får kombinera innehållsskapande, varumärkesutveckling och marknadsstrategi? Nu söker Easyform en engagerad och kreativ Marknadskoordinator som vill vara med och lyfta varumärket till nästa nivå och bidra till deras fortsatta tillväxtresa.
Om Easyform
Easyform är specialister inom professionell belysning för offentliga och kommersiella miljöer. Med nyfikenhet och nya idéer i samspel med lång erfarenhet och gedigen kunskap inom belysning och smarta styrsystem, är de alltid redo för nya utmaningar. Genom deras breda utbud av innovativa och energieffektiva produkter kan du lita på att dem är en partner som tar ett helhetsgrepp och ansvar över ditt projekt.
Om tjänsten som Marknadskoordinator till Easyform
I rollen som Marknadskoordinator får du en fri och flexibel vardag där skapande står i fokus. Med utgångspunkt från Easyforms varumärkeshandbok och marknadsplan ansvarar du för att producera både skriftligt och grafiskt innehåll som stärker varumärket och driver affären framåt, för både digitala och tryckta kanaler.
Rollen är bred och varierad där du deltar operativt i produktion, kampanjer och material, samtidigt som du blir en del av teamet och bidrar i övergripande diskussioner kring marknadsstrategi och prioriteringar. Allt arbete ska genomföras med kontinuitet, hög kvalitet och i linje med bolagets kortsiktiga och långsiktiga mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Skapa och producera digitalt content (text, bild och video)
Planera och genomföra kampanjer och produktlanseringar
Ta fram broschyrer, säljmaterial och referenscase
Delta i planering inför mässor och andra eve
Uppdatera och utveckla hemsida och sociala kanaler
Arbeta med annonsering, SEO och uppföljning av statistik
Hantera profilprodukter och mässmaterial
Stötta återförsäljare med displayer och produktmaterial
Underhålla produktdatabaser
Om dig
För att lyckas i rollen som kreativ marknadsförare har du några års erfarenhet av grafisk produktion, innehållsskapande och digital marknadsföring. Du är van vid att arbeta i program som Photoshop, Illustrator, InDesign, iMovie och Keynote/PowerPoint samt har erfarenhet av publicering och annonsering via WordPress, WooCommerce, Google, Meta och LinkedIn. Du har även känsla för foto och rörligt material och behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Som person är du kreativ, strukturerad och självgående. Du trivs i en bred roll där du får kombinera strategiskt arbete med operativ produktion och kan växla mellan planerade aktiviteter och snabba insatser när det behövs. Du är lösningsorienterad, prestigelös och har lätt för att sätta dig in i nya produkter och affärsprocesser.
Viktigt för tjänsten är:
Några års erfarenhet av grafisk produktion och innehållsskapande, för både skrift och form.
Van vid digital annonsering och publiceringsverktyg.
Du har ett antal års erfarenhet och en naturlig fallenhet för skrift av t.ex. artiklar, annonser och produkttexter.
Erfarenhet av något av följande verktyg; Photoshop, Illustrator, InDesign, iMovie och Keynote/PowerPoint, WordPress, WooCommerce, Google, Meta, LinkedIn eller liknande.
Naturlig fallenhet att hantera en kamera och ta fotografier.
Erfarenhet av marknadsföring kopplat till B2B
Kreativ, strukturerad och självgående med operativ genomförandeförmåga.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av Belysningsbranschen eller annan tekniknära bransch.
Vana av SEO-arbete och analysverktyg
Erfarenhet av projektledning och kampanjplanering
Marknadsföring kopplat till fysisk format så som broschyrer och katalog.
Easyform erbjudande
Easyform är experter på professionell belysning för offentliga och kommersiella miljöer. Företaget skapar smarta och energieffektiva lösningar som gör skillnad, från idé till färdig installation.
På Easyform arbetar du i en kreativ, innovativ och prestigelös miljö med korta beslutsvägar, stort eget ansvar och goda möjligheter till utveckling. Kunderna finns över hela Sverige, Norden och delar av Europa, vilket ger möjlighet att bidra till framtidens ljuslösningar på en bred marknad.
Övrigt
Start: Omgående
Omfattning: 100%, tillsvidare
Placering: Göteborg
Lön: Enligt överenskommelse.
Låter rollen som Marknadskoordinator intressant? Vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi på Needo ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
