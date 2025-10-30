Kravfångare och Testare

Rasulson Consulting AB / Datajobb / Uppsala
2025-10-30


Kravfångare och Testare
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Kravfångare och Testare för ett uppdrag där du ansvarar för kravfångst, kravanalys och testarbete med fokus på användarcentrerade lösningar. Du fungerar som en brygga mellan verksamhet och IT och säkerställer att utvecklade funktioner möter både verksamhetens mål och användarnas behov. Rollen innebär både operativt arbete och ledning av krav- och testaktiviteter inom projektmiljö.

Publiceringsdatum
2025-10-30

Dina arbetsuppgifter
Leda och genomföra kravfångst och kravanalys
Dokumentera och kvalitetssäkra krav samt säkerställa spårbarhet mellan krav, testfall och leverabler
Planera, koordinera och utföra testaktiviteter
Facilitera workshops för kravinsamling
Samarbeta nära utvecklingsteam och verksamhetsrepresentanter
Bidra till förbättring av processer inom kravhantering och test

Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av kravfångst och testarbete
Vana av agilt arbete i systemutvecklingsprojekt
Erfarenhet av att leda kravarbete och dokumentera krav
Förmåga att säkerställa spårbarhet mellan krav, testfall och leverabler
Erfarenhet av att planera och genomföra testaktiviteter

Meriterande
Erfarenhet av kravfångst och test i Microsoft Azure DevOps
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
Certifiering inom kravfångst och/eller testning

Start: 2025-11-24
Längd: Till 2026-12-31 (möjlighet till förlängning)
Plats: Uppsala (hybrid)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rasulson Consulting AB (org.nr 559322-0733)
753 20  UPPSALA

Kontakt
Yahyo Said
yahyo.said@rasulson.com
076 310 18 26

Jobbnummer
9582474

