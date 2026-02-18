Krav- och verksamhetsanalytiker till Quest Consulting
2026-02-18
Uppdragsbeskrivning
Du kommer primärt att arbeta i ett agilt team men även bidra i andra initiativ såsom projekt eller särskilda uppdrag inom organisationen.
Uppdraget innefattar bland annat att:
Ansvara för utredning av verksamhetsfrågor
Arbeta med kravfångst och kravspecificering
Stödja verksamheten i prioritering och fastställande av krav
Leda workshops och kravmöten
Genomföra analyser i nära samarbete med verksamhetsansvariga
Dokumentera krav på såväl övergripande som detaljerad nivå
Samordna kravarbete mellan flera team
Koordinera releasearbete
Du arbetar nära verksamhet, arkitekter och andra nyckelroller och har ett helhetsperspektiv på både verksamhets- och systemfrågor.Publiceringsdatum2026-02-18Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som uppfyller följande:
9-12 års erfarenhet inom rollen
Mycket hög självständighet
Erfarenhet av att leda större grupper och ta huvudansvar i komplexa uppdrag
Dokumenterat hög kvalitet i genomförda uppdrag
Obligatoriska krav
Minst 5 års erfarenhet av kravarbete i systemutvecklingsprojekt eller systemförvaltning enligt etablerade metoder
Minst 5 års erfarenhet av att leda och förbereda workshops
Minst 5 års erfarenhet av att leda utredning av verksamhetsfrågor som underlag till kravdokumentation
Minst 3 års erfarenhet av kravarbete i IT-nära verksamhet
Minst 2 års erfarenhet av kravställning enligt agila metoder (exempelvis Scrum, Kanban eller SAFe)
Minst 2 års erfarenhet av att:
• Leda kravarbete tillsammans med systemarkitekter
• Koordinera kravarbete och releasearbete för flera team
Del av ovanstående erfarenhet ska vara aktuell och förvärvad under de senaste tre åren.
Verktyg och arbetssätt
Erfarenhet av krav- och samarbetsverktyg såsom Confluence och Jira
God kunskap om modeller, metoder och tekniker för krav- och verksamhetsanalys
Utbildning och språk
Relevant universitets- eller högskoleutbildning, alternativt motsvarande erfarenhet
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Meriterande krav
Kravställning på tekniska tjänster, exempelvis API:er
Användningsfallsmodellering
Informations- och processmodellering
Arbete som krav- och verksamhetsanalytiker inom statlig myndighet
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
