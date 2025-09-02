Körledare till Höganäs manskör
2025-09-02
Vår körledare för Höganäs manskör Sten Nilsson har efter många års förtjänstfullt arbete bestämt sig för att trappa ner. Därför söker vi nu en engagerad person som kan leda en av Höganäs äldsta kulturföreningar (grundad 1883).
För närvarande är vi cirka 25 medlemmar som sjunger fyrstämmigt. Vi har såväl fasta konsertuppdrag under julens och vårens högtider som olika uppdrag vid invigningar mm. Vår repertoar spänner över allt ifrån de traditionella manskörssångerna till modernare musik i olika genrer till exempel pop, ragtime, The Beatles mm. Vi har våra övningar på torsdagskvällar 19.00 -21.15 på Eric Ruuths kulturhus i Höganäs. Vårterminen startar vanligtvis i mitten av januari fram till vårt sista framträdande på nationaldagen. Höstterminen börjar i slutet av augusti och pågår fram till juluppehållet.
Uppdraget som körledare består i att leda kören under övningar och konserter, föreslå nya låtar och arrangemang, att sjunga in de olika stämmorna för att läggas ut på hemsidan för träning inför repetitionstillfällena och att delta i notråd och andra föreningsaktiviteter.
Uppdraget är timarvoderat och planeras att börja i januari 2026
Vi söker dig man eller kvinna som har en bred musikalisk bas och har viljan och förmågan att leda, stimulera och engagera ett glatt gäng sångare. Vi har inga formella utbildningskrav, men vi förutsätter att du kan spela piano och gärna också andra instrument, att du kan noter och de grundläggande sångteknikerna. Önskvärt är också att du kan tänka dig att engagera dig för att locka nya medlemmar till kören.
Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.hoganasmanskor.se
. Du kan också kontakta ordförande Stefan Theander 070 601 65 07 och/eller Sten Nilsson 076 393 64 40 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: stefan.theander@gmail.com Arbetsgivare Höganäs Manskör
Stenbackagatan 24 (visa karta
)
263 64 VIKEN Kontakt
Ordförande
Stefan Theander stefan.theander@gmail.com 070 601 65 07 Jobbnummer
9487907