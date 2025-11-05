Kopparstaden söker bovärdar!
KopparStaden AB / Fastighetsskötarjobb / Falun Visa alla fastighetsskötarjobb i Falun
2025-11-05
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KopparStaden AB i Falun
På Kopparstaden bygger vi inte bara bostäder - vi bygger hem, trygghet och relationer. Vi arbetar långsiktigt för att utveckla våra fastigheter och bostadsområden med hänsyn till människor, miljö och ekonomi. Som bovärd har du en viktig roll i detta då du arbetar nära våra kunder och därmed har möjlighet att påverka hur kundmötet blir. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får också vara med oss på vår resa mot att göra Falun till en ännu bättre plats att leva och bo på.
Vi söker dig som har förmågan att ge service som märks och är lite av en tusenkonstnär. Som bovärd ansvarar du för skötsel av inre och yttre miljö samt reparationer för ett område och du sätter stolthet i att det är helt, rent och tryggt. I jobbet ingår att ta egna beslut samt att ansvara för och vara drivande i skötseln och utvecklingen av ditt område. Som bovärd har du stor betydelse för våra hyresgästers trivsel och nöjdhet. Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Ansvara för och utföra inre- och yttre skötsel
Snö- och halkbekämpning
Grönyteskötsel
Besiktning av lägenhet när hyresgäst flyttar ut
Introduktion av nya hyresgäster
Rondering av fastigheter
Hantering av felanmälningar
Utföra skötselåtgärder och mindre reparationsarbeten
Delta vid hyresgästaktiviteter
Kundärenden
Dina egenskaper
På Kopparstaden har vi ett starkt samhällsengagemang och tar ett stort socialt ansvar vilket därför är viktigt att du attraheras av. Du är vårt ansikte ut mot kund och det är därför viktigt att du lever efter våra värderingar; varma, starka och kloka. Du sätter dig in i kundens situation och agerar utifrån deras behov. Du involverar kunden i olika frågor för att ta vara på deras idéer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper då du arbetar i en serviceorganisation och ingår i ett team. Vi ser att du är flexibel och lösningsorienterad och är van att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.
Din kompetens
Grundläggande krav
Slutförd gymnasieutbildning, gärna med praktisk inriktning
Erfarenhet av reparation/installation hos privatkund eller liknande arbetsuppgifter
Erfarenhet av kundbemötande
Erfarenhet av att arbeta i it-system via telefon eller dator
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i tal
Meriterande:
Yrkeserfarenhet från fastighetsbranschen eller närliggande bransch
Erfarenhet av arbete med skötsel av grönytor
Traktor- och maskinvana
Talar flera språk
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Möjlighet till utveckling och utbildning
Engagerade kollegor
Kollektivavtal F-avtalet
Förmåner såsom friskvårdsbidrag, motionstimme m.fl.Övrig information
Tjänsterna är på heltid med arbetstid 07:00-16:00.
Arbete på obekväm arbetstid förkommer under vintersäsongen, i form av beredskapsarbete med snö- och halkbekämpning.
Tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning i 6 månader.
Sista ansökningsdag är 21 november 2025.Kontaktuppgifter för detta jobb
Bovärdschef Mattias Jansson, 023-458 97
Vi har valt rekryteringsförfarande och vill därför inte bli kontaktade av säljbolag eller rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kopparstaden AB
(org.nr 556049-4865) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9589219