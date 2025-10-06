Koordinator till SIG Hisingen
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2025-10-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen!Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Passa på och sök en tjänst hos oss på SIG Hisingen!
SIG (social insatsgrupp) är en insats riktad till brottsaktiva unga vuxna på Hisingen som är motiverade till att bryta med sin kriminella livsstil, som uppvisar riskfaktorer för återfall i brottslighet eller som rör sig i riskmiljöer med andra kriminella. Arbetet i SIG syftar till att det kriminella beteendet ska upphöra och utgår ifrån individens behov.
Med anledning av att en av våra medarbetare i SIG kommer att gå på föräldraledighet, söker SIG Hisingen nu förstärkning in i teamet.
Som SIG-koordinator ingår du i ett mindre team med tre SIG-koordinatorer samt en tjänst som är delad koordinator/1:e socialsekreterare. Uppdraget som koordinator består i huvudsak av att bygga stöttande team runt den unga vuxna och att sedan koordinera detta team för att nå de prosociala mål som individen satt upp. För målgruppen är viktiga samverkanspartners Kriminalvården (häkte, anstalt och frivård), övrig socialtjänst, polis, öppenvård, Arbvux samt Psykologenheten för att nämna några. SIG arbetar med visst uppsökande arbete och besöker bland annat häktet i Göteborg för att träffa intagna individer men även genom att träffa olika aktörer som kommer i kontakt med SIG gruppens målgrupp.
Tillsammans med övriga SIG koordinatorer i Göteborg är gruppen involverade i arbetet med GVI (Group violence intervention). Ett arbete som sker tillsammans med bland annat Frivården och Polismyndigheten och som till exempel innefattar att sprida information och tala inför olika samverkanspartner, både externa och interna.
SIG Hisingen står för övrigt i uppstarten för ett sysselsättningsprojekt, ett ESF-projekt som Socialförvaltningen beviljats medel till, som löper under tre års tid. Till SIG gruppen kommer det därför inom kort rekryteras en "sysselsättningscoach".
Du som söker bör ha ett engagemang för målgruppen, gilla självständigt arbete men också trivas med att arbeta i nätverk och vara koordinerande. Du bör vara driven, initiativrik och flexibel. Plus är om du sedan tidigare har arbetat med målgruppen på något sätt samt om du har erfarenhet inom socialtjänsten.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Du skall ha socionomexamen och B-körkort. Har du erfarenhet av målgrupp och arbete inom socialtjänsten är detta meriterande.
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281597". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Enhetschef
Elisabeth Hernqvist elisabeth.hernqvist@socialhisingen.goteborg.se 031-3669802 Jobbnummer
9542496