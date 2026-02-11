Koordinator till AMF Fastigheter
2026-02-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Omfattning: Heltid Arbetstider: Kontorstider, måndag-fredag kl.08-17.00. (Sommartid juni-augusti, kl.08.00-16.00) Ort: Centrala Stockholm Uppdragslängd: 1 april 2026 tom 30 mars 2027 Anställningsform: Särskild visstidsanställning. Du blir anställd konsult via oss på Inte Bara Post Bemanning och är uthyrd till vår kund AMF Fastigheter.
DIN FRAMTIDA ARBETSPLATS
Nu letar vi efter en koordinator på heltid för ett konsultuppdrag hos AMF Fastigheter - ett av Sveriges största fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Hos AMF Fastigheter får du chansen att tillsammans med stadens aktörer och samarbetspartners arbeta med spännande stadsutvecklingsprojekt och fastigheter och på så sätt skapa de platser där människor vill vara.
Din arbetstid fördelas mellan AMF Fastigheters prisbelönta och hjärnvänliga kontor mitt i city och övriga hubbar i Stockholm.
Du kommer att arbeta i ett sammanhang med härliga och kompetenta kollegor där kulturen präglas av stor eget ansvar och en god portion nyfikenhet. Att få må bra, känna sig trygg och ha rätt förutsättningar för det du ska göra.
DIN ROLL
Du blir en del av ett härligt serviceteam om fyra personer där ni tillsammans ansvarar för både intern och extern service. Här är ingen dag den andra lik - och det är precis det som gör jobbet så roligt!
Dina arbetsuppgifter innefattar:
Välkomna besökare och kollegor i receptionen
Ha kontakt och uppföljning med AMF Fastigheters leverantörer
Ansvara för bla inköp av kontorsmaterial, fysisk arbetsmiljö etc på kundens 5 olika kontor i Stockholm och Sundbyberg
Hantera och administrera mötesrumsbokningar, naprapattider, avtackningar, födelsedagsfikor och frukostbokningar
Vara insatt i budget och följa upp kostnader
Hantering av post och nycklar
Vara behjälplig vid event på kontoret/moodlabbet
Besvara samtal via felanmälan och växeltelefon
Vara behjälplig och delaktig i olika företagsaktiviteter
Vara en del av företagets on- och offboardingprocess
Ansvara för kontorsmöbler och andra föremål tillhörande kontoret
Tillsammans med IT och säkerhet se till att både den digitala och fysiska arbetsmiljön ger rätt stöd till alla medarbetare
Övergripande uppgifter som rör kontoret
VEM ÄR DU?
Du är positiv, trygg och en riktig servicestjärna! Du har lätt för att skapa trivsel omkring dig och får både kollegor och besökare att känna sig sedda och välkomna. För att lyckas i rollen ser vi att du värdesätter professionalitet, sätter laget före jaget och värderar uppriktighet och har ett öga för detaljer. Du är initiativtagande, noggrann och lösningsorienterad samt flexibel. Vidare är du ett socialt geni som gillar förändring och motiveras av att nå dina mål. Tempot är högt - precis som din energi! Och ja, du levererar service i världsklass, gärna med det där lilla extra och ett leende på läpparna.
Du som söker uppfyller nedan krav:
Arbetslivserfarenhet från en receptionsroll, Office Manager-tjänst eller annan serviceroll
Kan uttrycka sig väl i svenska och engelska i tal och skrift
Har mycket goda kunskaper i Officepaketet
Ett tekniskt intresse? - Det ser vi som en merit.
VAD ERBJUDER VI?
Som anställd på Inte Bara Post Bemanning får du en konsultchef som blir ditt bollplank och coach under hela anställningen. Som konsult blir du också en del i vårt konsultnätverk RPB Insights. RPB Insights ger dig utbildning och utveckling i form av föreläsningar, workshops, nätverksträffar och andra sociala tillställningar. Det ger dig också en möjlighet att träffa andra konsulter. Vi erbjuder alla våra konsulter friskvård.
ÖVRIG INFORMATION
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Inte Bara Post Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Du kommer att vara anställd av oss på Inte Bara Post Bemanning och blir uthyrd till vår kund.
Sök tjänsten genom att klicka på Skicka ansökan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
I denna rekryteringsprocess utförs bakgrundskontroll och referenstagning.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se
