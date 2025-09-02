Koordinator Ledningsstöd
Verksamhetsstödets uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning. KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling.
Skolan för Elektroteknik och Datavetenskap söker nu en ny kollega till Skolkansliet som vill arbeta i en akademiskt inspirerande miljö.
Tillsammans med andra funktioner inom verksamhetsstödet kommer rollerna att vara placerade nära kärnverksamheten.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
I rollen som koordinator för ledningsstöd kommer du att arbeta inom ett brett spann av administrativa, stödjande och koordinerande arbetsuppgifter i nära samarbete med skolans institutionsledningar. Dagen varvas med stora och små arbetsuppgifter och du kommer att vara en nyckelperson i många av institutionens viktiga processer. Du kommer att medverka i, och driva, olika förbättringsprojekt kring både kontorsmiljö och administrativa processer.
Ditt huvudsakliga fokus är chefsstöd vilket innebär att du hjälper cheferna med administrativa uppgifter kopplade till deras uppdrag. Du kommer att bereda rapporter/annan dokumentation för institutionsledningarna, föra protokoll, följa upp åtgärdsplaner och delta i olika ledningsforum. Du kommer att koordinera och hantera möten, workshops och andra aktiviteter tillsammans med kollegor vid skolans servicecenter. Du kan också komma att medverka i arbete med sammanställningar av ekonomiska underlag av olika slag och vara delaktig i viss avtalshantering. Vår miljö är internationell varför både möten och dokumentation kan ske på engelska.
Du tillhör skolans verksamhetsstöd och rapporterar till biträdande kanslichefen vid skolkansliet. I din roll kommer du att vara kontaktperson i organisationen för många interna arbetsprocesser samt koordinera stödinsatser inom institutionen med stöd från andra delar av verksamhetsstödet exempelvis HR, ekonomi, servicecenter och IT.
Det är viktigt att du trivs i en komplex miljö där du själv förväntas planera och genomföra ditt arbete. I den här rekryteringen kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
Kvalifikationer
- Kandidatexamen inom samhällsvetenskap/ekonomi eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
- Minst tre års arbetslivserfarenhet från liknande administrativa uppgifter.
- God förmåga att tala och skriva på svenska och engelska, då det krävs i det dagliga arbetet.
- Mycket goda kunskaper i Officepaketet samt god förmåga att arbeta i olika IT-stödsystem.
Meriterande
- Övriga utbildningar relevanta för tjänsten.
- Arbetslivserfarenhet från liknande administrativa uppgifter inom det statliga avtalsområdet.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
i samband med rekrytering.
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
