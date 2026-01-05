Koordinator - marknad, interna aktiviteter & kontor
Välfärdsteknik Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Lund Visa alla marknadsföringsjobb i Lund
2026-01-05
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Välfärdsteknik Sverige AB i Lund
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du bli navet i ett företag som gör skillnad?
Plats: Lund Tjänst: Deltid 50%
Om Boet
Boet är en snabbväxande aktör inom välfärdsteknik - en bransch där innovation möter samhällsnytta. Vi skapar lösningar som förbättrar människors liv och stärker välfärden. Nu söker vi en koordinator med energi, struktur och känsla för detaljer som vill vara med och forma vår resa framåt.
Din roll hos oss
Som koordinator blir du en central person i vår organisation. Du ser till att kommunikationen flyter, att kontoret är en modern och professionell plats som speglar vår kultur, och att våra interna och externa aktiviteter blir något att minnas. Du är den som skapar ordning, struktur och energi - både i vardagen och vid större event.
Du kommer att:
* Involverad i marknadskommunikation tillsammans med kollegor och externa partners
* Koordinera och driva interna aktiviteter som möten, personaldagar och team-events
* Ansvara för att kontoret är professionellt, modernt och en plats som stärker vår företagskultur
* Planera och organisera mässor, konferenser och branschevents
* Stötta i projekt och kampanjer som bygger Boets varumärke
Vi tror att du:
* Har erfarenhet av marknadskommunikation och eventkoordinering
* Har känsla för detaljer och trivs med att skapa ordning och trivsel
* Är kommunikativ och van att arbeta självständigt
* Har grundläggande kunskaper i digitala verktyg och sociala medier
Vad vi erbjuder:
* En roll där du får påverka och utveckla - både dig själv och företaget
* Ett team som brinner för innovation och samhällsnytta
* En arbetsplats med högt tempo, energi och gemenskap
* Konkurrenskraftiga villkor och möjlighet till personlig utveckling
Redo att bli en del av Boet?
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Patrick Buschow 070 743 5381.
Välfärdsteknik Sverige AB med produkten Boet är ett SaaS-bolag som utvecklar och erbjuder ett digitalt verksamhetssystem med stödjande tjänster vid införande och utbildning. Målgruppen är kommuner och privata verksamheter inom LSS-boende på den svenska marknaden. Vi har en kultur av att vara innovativa, vara nära människorna som behöver våra lösningar och driva förändring i samhället genom att vara lyhörda och kundnära.www.boet.se Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Välfärdsteknik Sverige AB
(org.nr 559222-1112), http://https://www.boet.se/ Kontakt
VD
Patrick Buschow patrick@boet.se 0707435381 Jobbnummer
9669868