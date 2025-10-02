Kontrollanläggningsingenjör
2025-10-02
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Kiruna
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du vara med bidra till samhällets infrastruktur och säkra elförsörjningen åt våra kunder? Motiveras du av att arbeta med komplexa frågor och vill växa i din yrkesroll? Då kan detta vara en tjänst för dig!
Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi en Kontrollanläggningsingenjör som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Din roll som Kontrollanläggningsingenjör
Som Kontrollanläggningsingenjör kommer du att jobba på kunders elkraftstationer med bland annat följande arbetsuppgifter:
Idrifttagning, konfigurering och provning av kontrollutrustning
Utbyte av apparater vid felavhjälpning eller mindre förnyelser
Felsökning av kontrollanläggningar och tillhörande högspänningsapparater
Konfigurering av reläskydd, NX-utrustning och annan kontrollutrustning
Kontroll och anpassning av mät- och styrkretsar
Mindre konstruktionsanpassningar vid mindre och tillfälliga åtgärder
Rutinprovning av reläskydd
Möjlighet att ta ansvar för provningsledning och idrifttagningsledning i större projekt hos kunder inom industri, distribution och generering
Du kommer tillhöra affärsområdet Teknik där vi har cirka 170 ingenjörer spridda i hela landet, vilket ger tillgång till en mycket stor kompetensbas. Vi arbetar aktivt med interna utbildningar för att bredda och fördjupa kompetensen hos våra medarbetare. Hos oss får du möjlighet att arbeta med all förekommande kontrollutrustning på alla spänningsnivåer - från likspänningsanläggning till stamnät.
Resor i tjänsten med övernattning förkommer som en naturlig del av arbetet.
Kravspecifikation
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men för att lyckas i rollen krävs att du redan har:
En eftergymnasial utbildning inom elkraft eller motsvarande arbetslivserfarenhet
God kunskap om elkraftanläggningar och tillhörande högspänningsaparater
Kunskap om reläskydd och reläskyddskonfigurering
God datorvana
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Arbetat med kontrollanläggningar inom region- och stamnät eller likvärdigt inom tyngre industri
Erfarenhet av äldre reläteknik och IEC 61850
Erfarenhet av konfigurering av RTU/Switchar samt protokoll IEC 101/104
Erfarenhet av konstruktion inom kontrollanläggning.
Goda kunskaper i engelska
Vi söker dig som motiveras av att arbeta med komplexa frågor. Du drivs av att ta dig an utmaningar, lösa problem och nå uppsatta mål. Som person är du serviceinriktad och har en god förmåga att samarbeta med både interna och externa kontakter. För att lyckas i rollen behöver du även kunna planera och prioritera dina arbetsuppgifter självständigt.
Vårt arbetssätt präglas av frihet under ansvar. Säkerheten är alltid i fokus då vi arbetar i potentiellt farliga miljöer.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Luleå, Skellefteå, Jokkmokk, Arjeplog, Gällivare, Kiruna eller Kalix. Även andra placeringsorter kan vara aktuella. Vänligen skriv önskad placeringsort i din ansökan.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Mattias Taavoniku, 070-263 46 55 eller mattias1.taavoniku@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Lea Skånberg, lea.skanberg@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Massimo Bresnik (SEKO) och Christel Karlsson (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 29 oktober 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
981 38 KIRUNA Arbetsplats
Kiruna - Vattenfall Jobbnummer
9538239