I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Region Gotland söker fler kontrakterade jourhem!
Alla barn och ungdomar behöver, och har rätt till, en trygg uppväxt.
Ibland uppstår situationer i livet när den egna familjen inte kan ge det. Då kan ett jourhem vara lösningen under en period. Vi söker därför trygga och stabila vuxna som kan erbjuda ett barn eller en ungdom tid och engagemang i vardagen.
Vill du öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom? Vi behöver dig! Vi letar efter helt vanliga och stabila familjer. Ni kan vara en eller två vuxna med eller utan barn, från alla kulturer och sammanhang.
Uppdraget
Ett jourhem är ett familjehem som tar emot akuta placeringar för kortare uppdrag. Som kontrakterat jourhem blir ni uppdragstagare åt Region Gotland för att kunna ta emot ett barn som akut behöver ett nytt tillfälligt boende.
Ni ska vara beredda att ta emot barn som på grund av olika akuta omständigheter har behov av placering. Det kan ske med mycket kort varsel på dygnets alla timmar. Som kontrakterat jourhem förbinder ni er att ta emot de barn som socialtjänsten bedömer har ett behov av placering.
Placeringslängden kan variera från en enstaka dag till några månader. Som kontrakterat jourhem har ni ansvar för barnets/barnens dagliga omvårdnad och att möta deras behov av känslomässigt stöd. Ni ansvarar även för att stödja skolgången, medverka till fritidsaktiviteter och medverka till umgänge med barnets biologiska familj, med mera. Stöd och handledning i uppdraget får ni av vår erfarna jourhemssekreterare och arbetet sker i tätt samarbete med barnets socialsekreterare. Ni får också träffa våra andra kontrakterade jourhem genom regelbundna träffar med jourhemssekreteraren samt genom extern handledning i grupp.
För att kunna bli ett kontrakterat jourhem krävs först en familjehemsutredning. Det innebär att familjehemssekreterare genomför djupintervjuer med var och en av de tilltänkta jourhemsföräldrarna i syfte att synliggöra familjens styrkor och utvecklingsområden. Vi inhämtar även registerutdrag från Polisen, Försäkringskassan, Kronofogden och socialregistret.
Som kontrakterat jourhem utgår ersättning i form av arvode. Arvodet utgår även när det inte är något barn placerat i jourhemmet. Utöver arvode utgår även omkostnadsersättning för det barn som är placerat. Arvodet berättigar inte till tjänstepension och ger inte rätt till A-kassa, men räknas som så kallad överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäkringen på samma sätt som vård av barn. Som kontrakterat jourhem finns möjlighet till sex veckors ledighet per år, efter planering och överenskommelse med socialtjänsten.Publiceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
• En vuxen kan vara hemma på heltid.
• Ett varmt engagemang för barn och ungdomar.
• Erfarenhet av att ta hand om barn, gärna professionellt.
• Körkort och tillgång till bil är ett krav.
• Det ska inte finnas några hemmavarande barn (undantag med äldre självgående barn) och det får inte finnas placerade barn från någon annan kommun.
• Ni förväntas ha 1-2 sovrum tillgängliga för barn i behov av placering.Dina personliga egenskaper
• Du är stabil, trygg och känslomässigt tillgänglig. Barn som har behov av en akut placering är ofta i en krissituation.
• Du har god förmåga att samarbeta med andra människor och är relationsskapande.
• Du är väl integrerad i samhället och behärskar det svenska språket utan problem.
• Du har intresse, engagemang och tid för ett barn.
• Du har god förmåga att skapa en trygg bas för barnet.
• Du ska kunna hantera att det inte alltid blir som du har tänkt dig, placeringar kan ske med kort varsel och förändringar kan ske snabbt.
Det är meriterande om ni tidigare har genomgått familjehemsutbildning och om ni har erfarenhet av barn med olika behov. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och mognad.
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
