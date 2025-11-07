kontorist
Modern Star Transport AB / Administratörsjobb / Botkyrka Visa alla administratörsjobb i Botkyrka
2025-11-07
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Modern Star Transport AB i Botkyrka
Vi söker en person som kan hjälpa till med olika arbetsuppgifter som kontorist: städa, hantera post, ha kund kontakter, planera arbete, beställa, städa fordon, koka kaffe, organisera dokumentet.
Du ska vara en positiv, social och kan jobba självständigt.
Du skulle kunna flera språk: svenska, engelska, arabiska och kan använda data. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: modernstartransport.ab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kontorist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Modern Star Transport AB
(org.nr 559546-3356) Jobbnummer
9595050