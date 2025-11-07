kontorist

Modern Star Transport AB / Administratörsjobb / Botkyrka
2025-11-07


Visa alla administratörsjobb i Botkyrka, Salem, Ekerö, Huddinge, Södertälje eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Modern Star Transport AB i Botkyrka

Vi söker en person som kan hjälpa till med olika arbetsuppgifter som kontorist: städa, hantera post, ha kund kontakter, planera arbete, beställa, städa fordon, koka kaffe, organisera dokumentet.
Du ska vara en positiv, social och kan jobba självständigt.
Du skulle kunna flera språk: svenska, engelska, arabiska och kan använda data.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: modernstartransport.ab@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kontorist".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Modern Star Transport AB (org.nr 559546-3356)

Jobbnummer
9595050

Prenumerera på jobb från Modern Star Transport AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Modern Star Transport AB: