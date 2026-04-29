Kontaktperson

Socionom eller likvärdig utbildningsbakgrund - Vi söker dig som vill vara en del av vårt team.
Om jobbet
Vi söker en engagerad och ansvarsfull person med socionomexamen eller motsvarande utbildning. I denna roll kommer du att arbeta nära både klienter och kollegor för att skapa en trygg och stödjande miljö för dem vi hjälper.
Arbetsuppgifterna är varierade och innefattar bland annat:
Stödsamtal och säkerhetssamtal - Du ger emotionellt stöd och trygghet till personer i utsatta situationer.
Praktiskt stöd i vardagen - Hjälpa klienter att skapa struktur i sitt dagliga liv genom praktiska insatser.
Stöd i myndighetskontakter - Bistå vid ansökningar, möten och kontakt med socialtjänst, skola, vård och andra samhällsinstanser.
Barnpassning vid behov - Trygga och ansvarsfulla insatser för barn i klienters hushåll.
Dokumentation - Föra noggranna anteckningar och rapporter enligt företagets riktlinjer.
Hämtning av klienter vid placering - Resor inom Sverige för att säkerställa att klienter kommer fram tryggt.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med människor i svåra livssituationer. Du är en trygg och stabil person med en naturlig förmåga att skapa förtroende. Ditt lugn och din lyhördhet gör att du kan anpassa ditt bemötande efter varje individ och situation.
Vi tror att du:
Har en positiv inställning och ser möjligheter i utmaningar
Är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter förändrade förhållanden
Har en god förståelse för gränsen mellan att vara personlig och privat
Är initiativtagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team
Inte drar dig för att hantera både administrativa och praktiska uppgifter - hos oss hjälps vi åt med allt som behöver göras
Meriterande erfarenheter och kunskaper:
Tidigare arbete med myndighetsutövning inom socialtjänsten
Kunskap om VINR (Våld i nära relationer) och HRV (Hedersrelaterat våld)
Erfarenhet av MI (Motiverande samtal) och andra samtalsmetoder
B-körkort
Anställningsvillkor
Heltid, dagtid
Schemalagd veckoberedskap - vissa veckor innebär telefonberedskap i hemmet, resor för att hämta klienter runt om i Sverige samt att kunna rycka ut och ge stöd på plats vid akuta behov.
Individuell lönesättning
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras
Vi erbjuder en arbetsplats där du får arbeta med kompetenta, trevliga och engagerade kollegor. Vi tror på att stötta varandra och skapa en arbetsmiljö där alla känner sig uppskattade. För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i din roll, och därför erbjuder vi regelbundna utbildningar och föreläsningar för att stärka din kompetens.
Vi är anslutna till kollektivavtal, vilket innebär att du får trygga anställningsvillkor och förmåner såsom tjänstepension och försäkringar.Så ansöker du
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Önskvärt är om du kan arbeta i sommar.
Vi ser fram emot att höra från dig! Skicka ditt CV och personliga brev till oss så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: medarbetare@hemlikt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemlikt Mellansveriges sociala tjänster AB
(org.nr 559236-0753) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skyddat boende Jobbnummer
9882451