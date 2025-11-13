Konsultuppdrag som Project Procurement Manager
Drivs du av att leda och koordinera?Trivs du i en snabb projektmiljö med snabba vändningar och en stark känsla av ägarskap i ditt arbete? Tycker du om att driva utveckling och förbättring inom din avdelning? Vill du vara involverad i att hantera upphandling för våra försäljnings- och leveransprojekt?
Om ditt svar är ja på ovanstående frågor kan du vara rätt person för oss.
Detta är ett konsultuppdrag som anställd hos Jefferson Wells med stora möjligheter till förlängning. Du utför uppdraget hos vår kund Siemens Energy i Finspång.
Om rollen
Avdelningen för projektupphandlingshantering (PPM) genomgår en spännande förändring. Vårt ansvarsområde expanderar och efterfrågan på vår expertis växer ständigt. Därför behöver vi stärka vårt team för att möta våra kunders behov och fortsätta arbeta mot att bli den bästa upphandlingsorganisationen.
Vi söker personer som brinner för att utveckla sina roller, personlig utveckling och bidra till den övergripande förbättringen av upphandlingsorganisationen. Vi behöver någon som kan fungera som en ambassadör för upphandlingens fokusområden och värdesätter lagarbete framför att arbeta ensamt.
Som PPM inkluderar dina ansvarsområden
• Samordna och leda upphandlingsaktiviteter för att maximera värdet i våra försäljnings- och leveransprojekt
• Analysera tekniska och kommersiella förutsättningar i projekt och etablera en upphandlingsstrategi för projekten
• Säkerställa att projektspecifika krav uppfylls i leverantörsförhandlingar
• Säkerställa att inköp görs korrekt, till överenskomna priser och inom ledtider
• Övervaka, planera och driva aktiviteter för att säkerställa materialtillgänglighet enligt projektets behov
• Driva och följa upp upphandlingsaktiviteter för att säkerställa att projektkostnaderna överensstämmer med budget
• Aktivt utmana organisationen att implementera kostnadsbesparande åtgärder för projekt
Kravspecifikation
• Har erfarenhet av att leda projekt och driva uppgifter självständigt
• Gärna har teknisk kompetens inom områden som design, applikation eller driftsättning
Behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift
• Har utmärkt kommunikationsförmåga och ett välutvecklat affärssinne
• Är målinriktad och motiveras av att nå resultat
• Bidrar med en positiv attityd och har starka samarbetsförmågor
Erbjudande
Som konsult på Jefferson Wells erbjuds du möjligheten att utveckla dina kunskaper i uppdrag hos några av Sveriges största företag inom flera olika branscher. På Jefferson Wells är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi arbetar tillsammans med din karriärplan, så att både du och din konsultchef har förståelse för just dina mål och vilka kompetenser som du vill utveckla. Ersättning
