Konsultchef/Rekryterare Linköping

2026-02-18
Vi söker nästa stjärna inom bemanning & rekrytering till Linköping
Vi söker en driven och hungrig person som vill arbeta med bemanning och rekrytering. Tjänsten är på 50 % med möjlighet att växa till heltid.
Du kommer arbeta affärsnära med rekrytering, bemanning, kundrelationer och personalansvar från första kontakt till uppföljning.
Rollen passar dig som gillar människor, affärer och frihet under ansvar.
Vi söker dig som:
Har högskolepoäng 180 poäng (krav för Rusta & Matcha) Eller eftergymnasial utbildning och personalansvar.
Är driven, självgående och relationsskapande
Har ett stort kontaktnät, gärna inom närings eller föreningslivet
Trivs med försäljning, rekrytering och kundkontakt
B Körkort
• Är lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo
• Tar ansvar, driver ditt arbete framåt och gillar frihet under ansvar
• Har ett genuint intresse för människor och deras utveckling
Vi erbjuder:
Möjlighet att påverka din egen lön
En utvecklande roll med stort eget ansvar
Chans att växa med bolaget och rollen
Låter det intressant? Då vill vi höra från dig!
