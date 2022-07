Konsultchef och säljare

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm

2022-07-30



Prenumerera på nya jobb hos Talent & Partner AB

Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Konsultchef och säljare mot public och healthcare på HiQ i StockholmHiQ är ett av norra Europas ledande tech-konsultbolag. På vårt kontor i Stockholm trängs drygt 350 av Sveriges grymmaste konsulter inom digitalisering och tech tillsammans med ett tight sälj, affärsutvecklings och ledargäng i världsklass. Våra kunder är marknadsledande globala aktörer inom allt från fordonsindustrin, bank, finans, försäkring, retail, media och gaming samt en stor del inom offentlig sektor i Sverige. Vårt team i Stockholm ligger bland annat bakom Sveriges mest använda appar Swish.I Stockholm är vi uppdelade i tre affärsområden, Research & Technology, Business Critical IT och Innovation, Design & Communication. Här finns vi i epicentrum av digitaliseringen och jobbar i nära partnerskap med ledande aktörer inom flertalet segment.I rollen som säljande konsultchef inom ett eller flera affärsområden ligger att tillsammans med övriga teamet fortsätta utveckla vår affär med våra kunder, rekrytera kompetens till ditt konsultteam samt bygga vidare på HiQ i Stockholms framgångsrika utveckling - och mytomspunna vibe.Som säljande konsultchef;deltar du aktivt i säljarbetet och har en egen säljbudgetansvarar för att bygga upp, utveckla och behålla goda kundrelationeransvarar du för att rekrytera kompetens inom ditt område till ditt teamär du lönesättande chef för konsulterna i ditt teamär du en del av ett team inom affärsområdet och deltar tillsammans med övriga i att utveckla HiQs erbjudanden inom områdetDet vi tänker specifikt för dig är att;du har erfarenhet från digitalisering inom offentlig sektor och/eller e-hälsa, hälso- eller sjukvårdsektorndu har intresse och erfarenhet av att leverera och/eller sälja team och åtaganden.För att lyckas i rollen tror vi att du har sinne för sälj, affärer såväl som ledarskap. Du är en person som gillar människor och har öga för talang och kompetens. Du gillar och vill utvecklas inom sälj och affär, och du vill utveckla affärer inom nya områden. Och du vill med envishet och entusiasm bygga vidare på en fantastisk framgångsrik plattform och utveckla Stockholms, Sveriges, Nordens och norra Europas bästa tech-konsult.Du har en bra magkänsla, men även ett skarpt sinne för analys och data. Du gillar att lyckas och leverera bra resultat och det spelar ingen roll för oss om du gör det i sneakers och syntfrilla eller i kavaj och blus - men det är bara för att vi gillar att vara oss själva på jobbet ;)2022-07-30Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag via länken eller på work@talentpartner.se Se gärna också alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Om HiQAtt vara HiQare är både utmanande och omväxlande. Vi är alla konsulter vilket innebär att vi i våra projekt hos kund eller in-house får prova nytt och bli exponerad för nya branscher, arbetsplatser och tech-stacks. Variationen är stor och utvecklingstakten snabb. Hos oss får du bidra och bemästra dina starkaste kompetenser, men även utforska och utveckla nya. Med rätt attityd och kompetens bidrar du med värde både i ditt uppdrag och till dina kollegor på HiQ.Tillsammans består vi idag av över 1 800 HiQare i fem länder. Hos oss hittar du allt från marknadens vassaste utvecklare, testare och hackers, till projektledare, agila coacher och designers. Även om våra kompetenser är många och olika så har vi mycket gemensamt - vi tycker om att driva utveckling, att förbättra och förenkla... och framför allt - att ha kul på vägen!Vi sätter stor tilltro att du vill vara med och skapa bolaget som vi jobbar på. Detta tror vi att du bland annat gör genom att dela med dig av din kompetens (vare sig det handlar om de senaste ramverken eller i detalj hur en push & pull-rörförstärkare med KT88-rör funkar) och genom att ta dig an uppdrag med ett öppet sinne, nyfikenhet och driv. Vi tror att du trivs i en enkel organisation där korta beslutsvägar och en närvarande chef är viktigt för dig.Utöver stor variation i uppdragstyper, härliga kollegor, någorlunda disciplin i Teams-möten kan vi också erbjuda en väldigt spännande resa in i ett nytt HiQ - där vi har ställt in siktet på att bygga norra Europas ledande tech-konsultbolag.HiQ är kulturdrivet, inte regelstyrt, och det gör att man kan vara sig själv till 100%. En följd av det är att man som HiQ:are tar sitt jobb seriöst, men inte alltid sig själva :) Det som genomsyrar oss all är viljan och ambitionen att bidra till att göra världen lite bättre med hjälp av teknik och kommunikationslösningar som förenklar människors liv. På riktigt.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningMånadslön - Fixed plus commissionSista dag att ansöka är 2022-08-13Talent & Partner AB6850099