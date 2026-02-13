Konsultchef med skolbakgrund
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-02-13
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
, Flen
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-13Om företaget
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi bistår huvudmän och skolledare över hela landet med bemanning och rekrytering av all skolpersonal - från förskola till yrkeshögskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarbeten och relationer skapa utrymme för det som vi tycker är viktigt, att skolledare och pedagoger får vara elevernas och barnens främsta resurs för inlärning.
Vi går till jobbet, varje dag, för att bidra till en bättre framtid: För våra kollegor, kandidater och kunder - och för de orter, branscher och städer vi verkar i. Detta har lett till att vi fem år i rad fått utmärkelsen Sveriges nöjdaste kunder och samtidig blivit utsedd till branschens mest hållbara 3 år i rad! Så vill du jobba tillsammans med teamet som skapat den framgångssagan - välkommen till oss!Arbetsuppgifter
Som konsultchef på Clockwork är ditt huvudsakliga fokus att bistå huvudmän med snabb och professionell bemanning och rekrytering av skolpersonal. Vi arbetar mot alla skolformer i hela landet, från förskola till Yrkeshögskola. Du ansvarar för hela rekryteringsprocessen från förfrågan till uppföljning. Uppdragen du tillsätter kan vara allt från kortare vikarietillsättningar till termin och läsårslånga uppdrag. Vi arbetar även med rekryteringar för kunds räkning och andra insatser för att stödja huvudmän i deras kompetensförsörjning.
I dessa uppdrag har du personal- och arbetsgivaransvar för dina uthyrda konsulter. I rollen ingår även handledning och coachning av dina konsulter under uppdragstiden. Du förväntas även vara rådgivande mot de skolledare som avropar, här kommer din skolerfarenhet vara avgörande för slutresultatet och kundnöjdheten.
Dina dagar kommer att bestå av nätverkande, kundkontakter, annonsskrivande, intervjuer, referenstagning m.m. En stor del av jobbet bygger på din proaktivitet och omvärldsbevakning för att utöka ditt nätverk av kunder och kandidater.
På Clockwork jobbar vi med "jaget för laget" så samarbete i team kommer att bli en del av din vardag vilket ställer höga krav på din samarbetsförmåga. En grundpelare för att lyckas i rollen som konsultchef är att du gillar försäljning och vill skapa långsiktiga relationer där du träffar och möter människor i olika forum för att leverera den "bästa" skolpersonalen utifrån våra samarbetsskolors behov.
Du som söker har ett starkt inre driv och självledarskap med förmågan att skapa långsiktiga relationer hos både hos kund och internt där affären alltid kommer att vara i centrum. Hos oss tar vi snabba beslut, ser lösningar och har ett förhållningssätt där allt är möjligt.Profil
Vi söker dig med skolbakgrund, gärna i kombination med erfarenhet av service, kundbemötande och försäljning. Du är van att ha flera processer i gång och fyller din kalender med aktiviteter som möter dina arbetsuppgifter och bolagets mål.
Eftersom arbetet bygger på goda relationer, proaktivitet och ett brett nätverk, både privat och professionellt, är du en person som har lätt att ta nya kontakter i tal och skrift. Som person är du självgående, driven, trygg och resultatdriven. Vi söker dig som är lösningsorienterad med egenskaper och förmågor som; flexibel, serviceinriktad, affärsdriven och engagerad.
Din administrativa förmåga bör vara hög, så även din arbetsmoral och aktivitetsnivå. Arbetet kommer även innebära en del personaladministration där löner och fakturering kommer att ingå, så ordning och reda är en viktig egenskap.
Sälj, relationellt förhållningssätt och ansvar i kombination med god etik och moral är en naturlig del av din personlighet.
Visst låter detta som en härlig utmaning? Ta kontakt med Elin Sanfridsson för mer information kring tjänsten.
Du kommer att sitta i fräscha lokaler på Dospace i Norrköping tillsammans med en kollega, resterande del av teamet är utspridda på andra orter i landet men vi arbetar mycket tillsammans och ses på Teams varje dag.Så ansöker du
Vi svarar löpande på frågor rörande tjänsten och vi kommer att göra urval och påbörja intervjuer direkt efter sista ansökningsdag.
Om du har några funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elin Sanfridsson,
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer som vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt.
Vi ser fram emot din ansökan. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17895". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB Kontakt
Elin Sanfridsson elin.sanfridsson@clwork.se +46 73 351 27 68 Jobbnummer
9742715