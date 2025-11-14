Konsult / Interim inom Masterdata i Stockholm
2025-11-14
Är du konsult / interim och söker nytt uppdrag som Masterdata-specialist eller motsvarande i Stockholm? Läs då vidare!
Är du konsult eller interim inom Masterdata och söker ditt nästa uppdrag? Just nu letar vi efter en specialist som både kan jobba strategiskt och operativt med Masterdata för ett uppdrag i Stockholm.Uppdraget är på 100% och förväntas starta i början av 2026 och kommer kunna pågå under längre period.
Vi erbjuder dig
Som Masterdata-specialist i detta uppdrag får du en central roll i både utveckling och strukturering av data- och analyslösningar. Uppdraget är brett och varierande, med många kontaktytor inom organisationen. Du blir en del av ett kunnigt team och bidrar till att stärka en datadriven kultur genom att leverera tillförlitlig data som stödjer verksamhetens beslut.
Det här gör du hos oss
• Inventera, analysera och rensa befintlig masterdata
• Identifiera brister och förbättringsområden i datakvalitet
• Ta fram processer, rutiner och arbetssätt för datavård
• Arbeta nära affärsverksamheten för att förstå behoven
• Förbereda överlämning till en framtida förvaltningsroll
Ditt team och arbetsplats
Du kliver in i ett nytt team där struktur och arbetssätt byggs upp från grunden, med en tydlig ambition att etablera en stark enhet inom data och analys. Du arbetar nära både ledning, IT och verksamhet och bidrar aktivt till att forma lösningar och arbetssätt. Placering i norra Stockholm med möjlighet till hybridarbete.
Mer om dig
• Du har erfarenhet av att arbeta med masterdata och datakvalitet, både strategiskt och operativt
• Du är van vid att rensa, strukturera och analysera stora datamängder
• Du har tidigare satt upp eller förbättrat processer och rutiner för datavård
• Du arbetar självständigt, är initiativtagande och trivs med att driva förändring
• Du förstår affärsverksamhetens behov och kan omsätta dessa i hållbara datalösningar
• Du är noggrann, analytisk och pedagogisk i ditt arbetssätt
• Du ser värdet i att lämna efter dig välfungerande strukturer för framtida förvaltning
Så här får vi kontakt
Detta är ett konsultuppdrag där du antingen blir anställd av oss på Ada Digital eller anlitas som underkonsult, beroende på vilken lösning som passar dig bäst. I tillsättningen strävar vi efter att ge dig en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Och vi vill veta mer om dig och din potential! För att ansöka behöver du inte bifoga några dokument. Skriv istället en kort motivering och bifoga din LinkedIn-profil. Urval kommer sker löpande och uppdraget kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
TNG Group AB
Mathias Jonsson mathias.jonsson@adadigital.se 0708 53 52 06
